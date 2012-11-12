بررسی اعتیاد و کار در قدس/ بی احتیاطی کارگر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تماس با ستاد فرماندهی آتش نشانی شهرداری قدس مبنی بر گرفتار شدن یک کارگر کارخانه تولید بتن در دستگاه مخلوط کن بتن، نیروهای امداد و نجات سریعا به محل حادثه اعزام شدند و مشاهده کردند که به دلیل شدت جراحات وارده، مصدوم که فردی 40 ساله و از پرسنل کارخانه بود، فوت کرد.

در این زمینه توصیه می شود که کارگران هنگام کار موارد ایمنی را رعایت کنند تا از بروز اینگونه حوادث ناگوار جلوگیری شود.

همایش اعتیاد و کار در قدس برگزار شد

همایش اعتیاد، کار و آسیب‌های اجتماعی و فردی مواد مخدر به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان قدس و با مشارکت انجمن پیام تندرستی ایرانیان و مراکز DIC و کلینیک ترک اعتیاد ایران زمین و با هدف آگاهی هرچه بیشتر جوانان و کارگران صنایع و مدیر عاملان با اعتیاد و بررسی راهکارهای مناسب در پیشگیری از آن در سالن اجتماعات فرمانداری قدس برگزار شد.



در این همایش یک پزشک و مسئول مرکز بازپروری و ترک اعتیاد شهرستان قدس در سخنانی ضمن اشاره به آمارهای گوناگون در گسترش انواع مواد مخدر در جوامع بشری‌ گفت:‌ اعتیاد به این مواد خانمان برانداز در کشورهای کمتر توسعه‌یافته شیوع بیشتری پیدا کرده است که این گسترش در میان قشر کارگران بیشتر احساس می‌شود.

نام گذاری برخی معابر شهرستان قدس

چهاردهمین جلسه شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهرستان قدس برگزار شد که طی آن اعضا پس از بررسی 9 کوچه بی نام را نامگذاری کردند.



طی این جلسه کوچه معروف به الفتی فرد درخیابان استقلال بررسی و به نام شهید خانی انصاف جو، کوچه معروف به بهار واقع در بلوار امام حسین(ع) ما بین کوچه معراج وهجرت یکم به نام بهار، کوچه های بی نام واقع در خیابان امام سجاد(ع) از خیابان شاه بوداغیان به نام یاس یک، یاس2، یاس3، یاس4، کوچه بی نام منشعب از کوچه شهید حسینی مابین شهید ملکی و بلوار دانش آموز به نام مولود و کوچه بعد از خیابان مهدیه ونرسیده به بانک ملی مرکزی به نام شهید محمود حبیبی نامگذاری شد.