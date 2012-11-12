بازنشستگان اسوه تجربه و عمل در جامعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه ولایت، در راستای ارج نهادن به مقام کارکنان بازنشسته نیروی انتظامی، مراسم تجلیل از پیشکسوتان پلیس با حضور سردار مکاوی پور رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی، سرهنگ ناصر اصلانی فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران، فرماندار، امام جمعه، نماینده مردم شهرستانهای شهریار ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی و فرمانده سپاه، جمعی دیگر از مسئولان انتظامی و عالی رتبه شهریار وغرب استان تهران، از کارکنان انتظامی این استان که به افتخار بازنشستگی نائل آمده بودند تجلیل بعمل آمد.



در این مراسم مسئولان انتظامی وعالی رتبه و کارکنان بازنشسته شهرستان شهریار وغرب استان تهران و همچنین سرهنگ پاسدار کاظمی رئیس کانون نیروهای مسلح غرب استان تهران وسرهنگ عمادی جانشین کانون بازنسشتگان نیروی انتظامی استان تهران نیز حضور داشتند.



سرهنگ ناصر اصلانی در این مراسم طی سخنانی با تبریک روز خانواده و روز تکریم از بازنسشتگان، بازنشستگان را کوله بار تجربه و الگوهای رفتاری پلیس برشمرد و وجود آنها را نعمت بزرگی برای نیروی انتظامی دانست و کارکنان را به تأسی از آنان و الگوبرداری از خط مشی، منش و تجارب آنها فراخواند.



فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران در این مراسم که در تالار الماس غرب شهریار برگزار شد، ضمن تقدیر از بازنشستگان انتظامی که در کمال صداقت و درستکاری بیش از 30 سال از بهترین سالهای عمر خود را در سنگر خدمت گذراندند، گفت: بازنشستگان اسوه و سرمایه های بزرگ تجربه و عمل در جامعه هستند.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای مطلوب سردار فرماندهی ناجا به دلیل استقلال کانون بازنشستگان نیروی انتظامی افزود: استقلال این کانون می تواند در جهت ارتقای منزلت اجتماعی بازنشستگان وپیشکسوتان نیروی انتظامی که آئینه تمام نمای ما هستند، گام موثری بردارد.



سرهنگ اصلانی با تاکید بر مسئولیت سنگینی که بر دوش بازنشستگان به عنوان سرمایه های غنی تجربه در جامعه هستند، اضافه کرد: بازنشستگان بعد از پایان خدمت به عنوان اسوه و وزنه های بزرگ معنوی جامعه، وظیفه ای به مراتب دشوار تر و سنگین تر از گذشته دارند و در این مسیر باید جوانان و جامعه را در مقابل آسیب ها و نا هنجاری ها رهنمون کنند.



در ادامه رئیس کانون بازنشستگان نیروی انتظامی طی سخنانی اظهار داشت: بازنشستگی به معنای از کارافتادگی نیست و باید با توجه بیش از پیش به این قشر زحمت کش و فراهم کردن بستر حضور آنان در جامعه از افسردگی و احساس یأس آنان ممانعت کرده و تجارب گرانقدر آنان را به نسل های بعدی انتقال داد.



سردار مکاوی پوربا تاکید بر اینکه برقراری نظم و امنیت، مدیون تلاش های کارکنان انتظامی است، اظهار داشت: خدمت در این نیرو از بهترین و والاترین خدمت هاست.

این مسئول عنوان کرد: اگر روحیه امید در بازنشسته ای زنده و تقویت شود مطمئنا جامعه جوان خواهد توانست با بهره گیری از تجربیات چندین ساله این افراد ،در رسیدن به اهداف خود با ثبات و استحکام بیشتری حرکت کند.



در ادامه این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدایا از کارکنان بازنشسته و پیشکسوت نیروی انتظامی غرب استان تهران تجلیل شد.