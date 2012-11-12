  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۹

نظری :

فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود

زنجان -خبرگزاری مهر :مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان، ترویج و توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را در جامعه را بسیار مفید اعلام کرد و افزود: فرهنگ کتابخوانی باید در جامعه نهادینه شود.

وی اظهار داشت :آن چه که امروز پیشرفت و ترقی جوامع را به دنبال دارد ترویج فرهنگ کتاب است که در این راستا باید همه دستگاههای اجرایی و به خصوص دستگاههای فرهنگی به امر کتاب و کتاب خوانی توجه کنند .

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:وجود کتابخانه در داخل کلاسها دسترسی آسان دانش آموزان را به کتاب میسر کرده است .

نظری تاکید کرد:در استان هزار و 254 مدرسه استان دارای کتابخانه هستند .

وی در ادامه افزود:در کتابخانه مدارس استان یک میلیون و 100 جلد کتاب موجود است .

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان ، به سیستم گرمایشی در مدارس استان اشاره کرد و گفت:در حال حاضر هیچ گونه مشکلی در خصوص سیستم گرمایشی مدارس وجود ندارد .

نظری افزود:در سال گذشته دو هزار بخاری استاندارد برای مدارس استان خریداری شد .
 

کد مطلب 1741336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها