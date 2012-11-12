میرزایی و حسینی صاحب مدال طلا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی تکواندو کرواسی در رده A جهانی، با حضور 1350 تکواندوکار در چهار رده سنی از کشورهای مختلف روز یکشنبه در شهر زاگرب آغاز شد. تیم تکواندو کردان با هدایت حسینعلی نعمیی به عنوان نماینده کشورمان در دو رده سنی نوجوانان و نونهالان در این دوره از رقابتها حضور دارد.



در نخستین روز این مسابقات امروز شنبه سینا میرزایی در وزن اول مبارزات خود را باشکست نماینده صربستان آغاز کرد و در ادامه با برتری مقابل تکواندوکارانی از کرواسی، آلمان، کرواسی و آلمان به مدال طلا دست یافت.

سید شهاب حسینی تکواندوکار وزن سوم کشورمان در اولین مبارزه خود نماینده صربستان را شکست داد و دور دوم حریفی از بلاروس را از پیش رو برداشت و در مرحله نیمه نهایی با اقتدار از سد تکواندوکاری از آلمان گذشت و راهی بازی نهایی شد. وی در مبارزه برای کسب مدال طلا به دیدار نماینده کشور میزبان رفت و با پیروزی در این دیدار دومین طلای نماینده اعزامی کشورمان را به خود اختصاص داد.

کورش چگینی در وزن هفتم پس از پیروزی مقابل نماینده آلمان، دور دوم مغلوب حریفی از میزبان شد و از دور رقابت کنار رفت. محمد رضا رجبی در وزن پنجم دور اول آلمان را شکست داد و دور دوم از صربستان شکست خورد و حذف شد. الکین بابازاده دیگر نماینده کشورمان در این وزن دور اول آلمان راشکست داد و دور دوم به حریفی ازکرواسی باخت و از گردونه مسابقات کنار رفت.

در این دوره از رقابتها و بنا بر دعوت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو (WTF)، مهدی بهادری و سعید کروندی داوران بین المللی تکواندو کشورمان که برای قضاوت در این مسابقات دعوت شده بودند ، در روز اول این رقابتها به منظور حمایت از مردم مظلوم فلسطین از قضاوت دیدارهای هوگوپوشان اسرائیل غاصب خودداری کردند.

این رقابتها امروز دوشنبه در اوزان زوج دنبال می شود.