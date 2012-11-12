محمد صادقی فرجی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: با وجود مشکلات و تنگناهای مالی، تمام تلاش فدراسیون بر این بوده که با برگزاری اردوهای منظم و بدور از حاشیه، تیم ملی را با بهترین شرایط و امکانات برای مسابقات جهانی پاریس آماده سازد که انشاءالله نتیجه خوبی نیز حاصل خواهد شد.



وی افزود: برای حضور در این رقابتها از ماه گذشته مکاتباتی را با وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک داشته ایم که مشکلات مالی در روند اعزام تیم ملی خللی وارد نکند و تاثیر نامطلوبی برجای نگذارد و به امید خدا تا قبل اعزام تیم به پاریس بحث مالی نیز مرتفع خواهد شد.

رئیس فدراسیون در پاسخ این پرسش که امکان کاهش نفرات اعزامی به پاریس به دلیل مشکلات مالی وجود دارد یا خیر؟ گفت: باید ببینیم چه مقدار هزینه برای اعزام تیم در اختیار ما قرار می گیرد تا در مورد همراهان تیم تصمیم گیری کنیم ولی نکته بارز و مهم اینکه تمامی نفرات تیم و کادر فنی اعزام خواهند شد.

فرجی با اشاره به اهمیت بالای رقابتهای قهرمانی جهان در پاریس اظهار داشت: این مسابقات هر دو سال یکبار و با حضور ورزشکاران نزدیک به 100 کشور انجام می شود، مهمترین مسابقه ای است که در رشته کاراته برگزار می شود و قدمتی 42 ساله دارد. از همین رو بسیاری کشورها با ساز و برگ کامل و با بهترین آمادگی در این پیکارها شرکت می کنند تا سهم بیشتری از مدالهای توزیعی داشته باشند.





وی افزود: تیم ایران از ترکیبی جوان و با انگیزه بهره می برد.میانگین سنی این تیم 22 سال است که مشخصه بارز آن همدلی بین اعضای تیم و کادر فنی است که انگیزه بالایی دارند و برای رسیدن به آن نیز سخت تلاش کردند و امیدوارم در بیست و یکمین دوره مسابقات جهانی در فرانسه حضوری قدرتمند داشته باشند و من مطمئن هستم که تک تک ملی پوشان برای سربلندی ایران اسلامی در این میدان مهم با تمام توان مبارزه خواهند کرد.

رئیس فدراسیون کاراته به جوانی به عنوان یک مشخصه بارز اشاره کرد و گفت: کاراته ایران به عنوان یکی از رشته های پرمدال در بازیهای آسیایی همیشه مورد توجه مسئولان قرار دارد و ما باید بتوانیم از تمام این مراحل به عنوان اهرمی برای آماده سازی تیم ملی و تکرار نتایج درخشان گذشته استفاده کنیم.



فرجی در خصوص تشکیل اردوهای نوجوانان و جوانان گفت: با توجه به سیاست فدراسیون در امر پشتوانه سازی و اهمیت به این بخش، اردوی تیم ملی زیر 23 سال را تشکیل دادیم و بنا داریم اردوی تیم نوجوانان، جوانان و امید را هم ماه آینده برگزار کنیم که این برنامه در بخش بانوان نیز انجام خواهد شد که اجرای این برنامه ها نیازمند حمایت مالی مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک است.



وی در مورد برگزاری کلاسهای آموزش یکسان سازی مربیان گفت: دو مرحله آموزش یکسان سازی برای مربیان برگزار شد که با استقبال خوب شرکت کنندگان مواجه شد و بازخورد خوبی هم داشت که هدف اصلی برگزاری این دوره ها شناسایی مربیان مستعد و توانمند است.



رئیس فدراسیون کاراته در مورد شایعه نرفتن به پاریس گفت: در جریان این رقابتها کنگره سالیانه فدراسیون جهانی برگزار خواهد شد و من نیز پس از حضور در این کنگره در کنار اعضای تیم خواهم بود.



فرجی در پایان به حضور شش داور ایرانی در این دوره از رقابتها اشاره کرد و افزود: سه داور ما به اسامی حاج محمدیان ، خادمیان و سلیمی برای ارتقاء به جاج A و 2 داور ما به اسامی مردانی و قربانی نیز در این رقابتها قضاوت خواهند کرد.



بیست و یکمین دوره از رقابتهای کاراته قهرمانی جهان یکم تا پنجم آذرماه به میزبانی فرانسه در سالن پیردوکوبرتن شهر پاریس برگزار می شود.