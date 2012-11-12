53 هزارنفر در استان زنجان عضو کتابخانه هستند

ربیع احمدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود:20 آبان ماه لغایت 27 آبان هفته کتاب و کتاب خوانی است و در این راستا برنامه‌های مختلفی در این ایام در استان زنجان برگزار خواهد شد .

وی اظهار داشت: جشن کتاب در شهر زنجان و در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود و نخستین دوره جشنواره خیرین کتاب نیز همزمان با هفته کتاب در استان برگزار می‌‌شود.

مدیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی استان زنجان، با اشاره به اینکه به صورت متوسط ماهانه 25 مسابقه کتاب‌خوانی در مقاطع مختلف در استان زنجان برگزار می‌شود.

احمد خانی ، از وجود 74 کتابخانه در استان خبر داد و گفت : قبل از دولت نهم 36 باب کتابخانه در استان بود که در حال حاضر رشد 106 درصدی در تعداد کتابخانه ها در استان بوده است .

وی ، زیر بنای کتابخانه های استان را قبل از دولت نهم را 5 هزار و 700 متر مربع یاد کرد و اظهار داشت :در حال حاضر زیر بنای کتابخانه ها به 20 هزار متر مربع رسیده که یک رشد 93 درصدی داشته است .

مدیر کل نهاد عمومی کتابخانه های عمومی استان زنجان ، در ادامه، تعداد صندلی ها را تا سال 84 را دو هزار و 300 صندلی مه در حال حاضر به 5 هزار و 844 صندلی رسیده که یک رشد 140 درصدی در تعداد صندلی های کتابخانه بوده است .

احمد خانی، تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های استان را تا سال 84 را 336 جلد بوده که در دولت نهم و دهم به 856 جلد کتاب رسیده که یک رشد 150 درصدی وجود دارد .