کشتی خراسان رضوی نیازمند توجه جدی مسئولان است

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان خراسانی رقابت های کشتی جایزه بزرگ کشور اظهار داشت: کشتی خراسان رضوی به توجه جدی مسئولان نیاز دارد تا کشتی گیران جوان انگیزه از دست رفته خود را بازیابند.

رضا بیات کشتی گیر سبزواری که در رقابت های کشتی جایزه بزرگ کشور توانست مقام اول وزن 84 کیلوگرم را کسب کند، گفت: هیچ گونه اطلاع رسانی در مورد برگزاری مسابقات کشوری از سوی هیات کشتی استان به کشتی گیران شهرستانی نمی شود.

وی که سهمیه حضور در مسابقات جام تختی را نیز کسب کرده است درباره حضورش در رقابت‌های جایزه بزرگ کشور، افزود: با پیگیری اخبار سایت فدراسیون کشتی، از این رقابت ها با خبر شدم و با هزینه شخصی در این رقابت ها شرکت کردم.

تداوم موفقیت هندبال بانوان خراسان رضوی نیازمند استعدادیابی در مدارس است

سرمربی تیم هندبال طرقبه شاندیز گفت: با مدیریت صحیح و ارتباط مستمر مسوولان هندبال استان با آموزش و پرورش می توان به پشتوانه سازی برای تداوم موفقیت های بانوان هندبالیست خراسان رضوی کمک کرد.

تکتم خان بابازاده که به تازگی توانست تیم جوان هندبال طرقبه شاندیز را با حضور هندبالیست های استعدادیابی شده از سطح دانشگاه‌ها به مقام قهرمانی لیگ دسته یک هندبال بانوان کشور برساند و به لیگ برتر صعود کند، اظهار کرد: برای پشتوانه سازی و تداوم موفقیت های هندبال بانوان خراسان رضوی باید به دنبال استعدادیابی در مدارس باشیم.

وی با بیان اینکه هیات هندبال استان می تواند با برنامه ریزی و همکاری با آموزش و پرورش به این امر کمک کند افزود: در سال های گذشته آموزش و پرورش خراسان رضوی در رشته هندبال بین سایر ادارات آموزش و پرورش استان های کشور در مقاطع مختلف تحصیلی جزو برترین ها بود که در حال حاضر این موضوع کمرنگ شده است.

اعزام تیم والیبال امید بانوان خراسان رضوی به مسابقات لیگ دسته یک کشور

سرمربی تیم والیبال امید بانوان خراسان رضوی از اعزام این تیم در رقابت های لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور خبر داد.

مرضیه داوطلب گفت: رقابت های لیگ دسته یک والیبال بانوان کشور که در رده سنی امید برگزار می شود از روز پنجشنبه 25 آبان ماه با حضور 8 تیم برتر والیبال کشور در اهواز آغاز می شود.

وی افزود: تیم والیبال امید بانوان خراسان رضوی که سال گذشته توانست مقام چهارم رقابت های والیبال قهرمانی کشور را بدست آورد نیز با ترکیبی از والیبالیست های برتر امید استان در این رقابت ها شرکت خواهد کرد.

کسب پیروزی دیگر برای تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد

سرمربی تیم هندبال ثامن الحجج (ع) مشهد گفت: همیشه بازی در کرمان به خاطر حضور تماشاچیان و شرایط میزبانی برای همه تیم ها دشوار است اما توانستیم با امتیاز کامل از این شهر بازگردیم.

علیرضا حبیبی پس از پیروزی تیمش در مقابل تیم هندبال ستاره فروغ کرمان که روز شنبه 20 آبان ماه جاری با نتیجه 28 بر 21 به پایان رسید، اظهار کرد: در روزی که چند بازیکن مان را به خاطر مصدومیت به کرمان نبرده بودیم با انجام تغییراتی در ترکیب اصلی توانستیم 2 امتیاز این دیدار را کسب و جایگاه خود را با یک بازی کمتر در رده دوم جدول مستحکم تر کنیم.

حبیبی ضمن ابراز گلایه از نحوه میزبانی تیم کرمانی در این مسابقه گفت: مشکلاتی در خصوص در اختیار قرار گرفتن سالن تمرینی قبل از بازی داشتیم که در شان هندبال کرمان نبود.

نماینده کشتی آزاد خراسان رضوی به مصاف پرسپولیس جویبار می رود

سرمربی تیم کشتی ثامن الحجج (ع) سبزوار گفت: انجام اولین بازی لیگ با تیم پرسپولیس جویبار جذاب و به یاد ماندنی خواهد بود.

محسن کاوه اظهار داشت: در هفته اول لیگ برتر روز سه شنبه 23 آبان ماه جاری در سالن ورزشی مهدی حاجی زاده جویبار به مصاف تیم کشتی پرسپولیس این شهر خواهیم رفت.

وی در خصوص تیم جویباری گفت: این تیم که از تماشاچیان کشتی دوست مازندرانی بهره می برد با سرمایه گذاری باشگاه پرسپولیس کشتی گیران خوبی را روانه مسابقات لیگ برتر کشور کرده است.