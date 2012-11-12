اتمام بیمارستان 20 ساله خوی به دولت یازدهم موکول شد/ افتتاح 5 سال دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی بیمارستان خیریه آیت الله خویی در سال 71 با هدف ارائه خدمات پزشکی و درمانی و بهداشتی به افراد کم درآمد و مستمند با بهره گیری از تعهد اسلامی و کمک افراد خیر و نیکوکار آغاز شد ولی در حال حاضر بعد از گذشت 21 سال فقط اسکلت بندی طرح به دلیل عدم توانایی مالی خیرین احداث شده است.

مقرر بود در مراحل بعدی این طرح تاسیس دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های وابسته، خوابگاه، سرای سالمندان، دار الایتام و کمک به دانش آموزان بی بضاعت و آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه توسط خیرین ایجاد شود، ولی هنوز بخش بیمارستان این طرح تنها از 12 تا 18 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

اساسنامه این بیمارستان و موسسات وابسته 19 اردیبهشت ماه سال 71 در اداره ثبت اسناد و املاک خوی به ثبت رسیده و موافقت اصولی ساخت 6 اردیبهشت ماه سال بعد توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر شده ولی این طرح بعد از گذشت 20 سال هنوز عملیاتی نشده است.

مصوبات دور دوم و سوم سفر هیئت دولت نیز اجرایی نشدند

بیمارستان آیت ‌الله خویی 20 سال پیش کلنگ‌ زنی و احداث آن توسط هیئت امنایی از خیرین آغاز شد، اما با توجه به اینکه طی این مدت تامین هزینه‌های سنگین توسط کمک های مردمی مقدور نشد، در دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، بر اساس رایزنی های انجام گرفته، مقرر شد بخش دولتی نیز در ساخت و تکمیل این پروژه مشارکت کند.

بر همین مبنا برای تکمیل این پروژه عظیم تامین 60 درصد هزینه ‌ها بر عهده بخش دولتی و 40 درصد نیز بر عهده هیئت امنای این بیمارستان گذاشته شد، ولی متاسفانه با عدم اجرایی شدن مصوبه دور دوم، مجددا در دور سوم سفر هیئت دولت مصوبه‌ جدیدی مبنی بر مشارکت بخش دولتی در ساخت و تمکیل بیمارستان آیت‌الله خویی تصویب کرد.

در ادامه رایزنی ها برای تعیین تکلیف و اتمام هر چه سریع تر این پروژه، مقرر شد، اعتبار ساخت و تکمیل این بیمارستان از ردیف بودجه‌ های ملی تامین شود، ولی با توجه به اینکه سفر دور سوم هیئت دولت بعد از عید نوروز 89 به استان انجام شد، و ردیف بودجه‌های ملی بسته شده بود، بودجه مشخصی برای این پروژه تخصیص نیافت.

بیمارستان خیریه آیت الله خویی از سال 90 در ردیف طرح های عمرانی دولت قرار گرفت

علت عمده عدم تکمیل این بیمارستان از 20 سال پیش تاکنون عدم توانایی تامین اعتبارات لازم این طرح از سوی خیرین و هیئت امنا بوده این در حالی است که بیمارستان خیریه آیت الله خویی خوی که به یکی از پروژه های فرسایشی ورودی این شهرستان تبدیل شده از سال 90 در ردیف حمایت های دولتی از محل بودجه عمرانی وزارت بهداشت قرار گرفته است.

طبق قانون پروژه های خیریه تنها در صورت پیشرفت 50 درصدی می توانند تحت پوشش حمایتهای دولت واقع شوند و بیمارستان آیت الله خویی خوی در خوشبینانه ترین حالت از پیشرفت 12 الی 18 درصدی برخوردار است. پروژه های بیمارستانی در صورت تکمیل 100 درصد بنای ساختمانی تازه به 33 درصد پیشرفت فیزیکی می رسند و 33 درصد دوم در صورت تکمیل تخت ها و تجهیزات و 33 درصد آخر با تجهیز MRI و آزمایشگاه های مجهز به پیشرفت فیزیکی این پروژه ها اتلاق می شود، در حالی فقط اسکلت بندی این بنا تاکنون اجرایی شده است.

بیمارستان های خوی فرسوده و جوابگوی نیازهای درمانی نیست

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی اسفند ماه سال 89 در جریان بازدید از بیمارستان نیمه کاره خیریه آیت الله خویی با بیان اینکه بیمارستانهای این شهرستان جوابگوی نیازهای این شهرستان نیست، گفته بود: بیمارستان‌های خوی به علت فرسودگی و کمبود تخت نمی‌توانند نیازهای جمعیت منطقه را برطرف کنند.

به گفته مرضیه وحید دستجردی برای تکمیل بیمارستان خیریه آیت الله خویی 400 میلیارد دیگر نیاز است که البته هزینه تجهیز بیمارستان جداگانه بوده و با بودجه 20 یا 30 میلیارد ریالی نمی‌توان این بیمارستان خیریه را تکمیل کرد.

آغاز مجدد عملیات احداث بیمارستان خیریه آیت الله خویی

هم اکنون شرکت ایران رامپ به عنوان پیمانکار جدید بیمارستان آیت آلله خویی شهرستان خوی تعیین و با مبلغ پیمان 240 میلیارد ریال احداث این طرح را طی 27 ماه تضمین کرده است.

دولت نیز در ساخت 60 درصد باقیمانده این بیمارستان برای رفع نیازهای درمانی و تحت پوشش قرار دادن شهرهای شمال استان مشارکت می کند.

عملیات اجرایی احداث بیمارستان آیت‌الله خویی به بیش از 20 سال گذشته باز می گردد که با توجه به تدوین استانداردهای جدید و تبعیت از آیین ‌نامه زلزله مقاومت اسکلت احداث شده باید بررسی و آزمایش شود و این امر ضمن تحمیل هزینه های اضافی مطالعاتی و مقاوم سازی در زمان بندی اجرای طرح تاثیر منفی دارد.

اتمام بیمارستان آیت الله خویی 4 تا 5 دیگر

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروزه بیمارستان آیت الله خویی در سال 71 طی یک حرکت خودجوش مردمی کلنگ زنی شد، افزود: ولی متاسفانه در ادامه به دلیل نداشتن پشتوانه مالی این طرح با گذشت 20 سال هنوز در مرحله اسکلت بندی ساختمان است.

جواد گلشنی با اشاره به مصوبات سفرهای دور دوم و سوم سفر هیئت وزیران و تصویب واگذاری طرح به دولت، اظهار داشت: طی سال 89 با همکاری دانشگاه علوم پزشکی به صورت غیررسمی و در سال 90 به صورت رسمی این طرح جهت بهره مندی از بودجه عمرانی دولت به وزارت بهداشت و درمان واگذار شد.

وی از اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار برای اتمام بیمارستان خیریه آیت الله خویی طی سالهای 90 و 91 خبر داد و اظهار داشت: بر اساس هدف گذاری انجام شده این طرح باید تا 5 سال دیگر با توجه به کمبود تخت های بیمارستانی و نیازهای درمانی آماده افتتاح و بهره برداری شود.

وی با اشاره به لزوم بررسی مقاومت اسکلت بندی بیمارستان آیت الله خویی با توجه به تغییر مقررات احداث بنا و زمان 20 سال اجرای طرح، گفت: طی 6 ماه گذشته مطالعات مقاومتی سازه احداث شده بررسی شده که بر اساس اعلام نظر کارشناسان مقاومت بنا در مقابل حوادث و بلایای طبیعی قابل قبول است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خوی از برگزاری مناقصه ملی برای اتمام بیمارستان آیت الله خویی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد و گفت: بر این اساس دوشنبه هفته گذشته پروژه بر اساس قرار داد 27 ماهه و 2 هزار و 400 میلیارد ریال تحویل پیمانکار جدید شد.

این مسئول عنوان کرد: در صورت تامین به موقع اعتبارات، فراهم بودن مصالح و تجهیزات مورد نیاز و با توجه به برودت هوای منطقه در خوشبینانه ترین حالت این پروژه بیمارستانی 4 تا 5 سال دیگر آماده افتتاح و بهره برداری می شود.

هم اکنون دو بیمارستان در شهرستان خوی فعال بوده که قدمت یکی از آنها به سال 1300 و قدمت دیگری به سال 1349 باز می گردد که با توجه به نیازهای درمانی شهرستان و فرسوده بودن بافت فضای درمانی اتمام هرچه سریعتر بیمارستان خیریه آیت الله خویی ضروری است.

گزارش: الناز ملک زاده

عکسها آرشیوی است