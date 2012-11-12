کمیسیون سوانح در حال بررسی دلیل حادثه قطار/ احداث تونل در راه آهن شرق

سید مصطفی داودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مهمترین مشکل قطار در سیستان و بلوچستان شن گرفتی خطوط ریلی است و تمهیداتی اندیشیده شده تا از بروز حوادث این چنینی جلوگیری شود.

وی افزود: البته این تمهیدات باید قبل از احداث خطوط آهن پیش بینی می شد اما در حال حاضر به دنبال رفع نقص هستیم و محدوده ای از خط در دست آزمایش است که قصد داریم نقاط ماسه گیر را عوض کرده و نمونه ای جدید احداث کنیم.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق بیان داشت: همچنین در حال احداث تونل مصنوعی در نقاطی هستیم که در ترانشه قرار گرفته اند.

وی گفت: با تلاش شبانه روزی پرسنل راه آهن تمهیداتی برای مقابله با شن های روان در حال انجام است تا هرچه سریع تر از حوادث این چنینی جلوگیری شود.

وی افزود: خوشبختانه تاکنون در محور ریلی زاهدان - کرمان - تهران مشکل خاصی نداشته ایم و فقط چندی پیش یک قطار مسافری به دلیل بروز توفان و بسته شدن ریل متوقف شد که مسافرین آن با اتوبوس جابجا شدند و مشکل خاصی پیش نیامد.

داودی اظهار داشت: مورد دیگر نیز خارج شدن چرخ یک واگن لوکوموتیو باری از خط ریل بود که خوشبختانه آن هم خسارت جانی نداشت.

وی با اشاره به اینکه قطارهای مسافری زاهدان - کرمان - تهران تاکنون کنسل نشده اند، گفت: در حدود یکسال ونیم که از راه اندازی قطار در زاهدان می گذرد بالغ بر هزارو 300 قطار حرکت کرده اند که خوشبختانه سوانح خاصی اتفاق نیفتاده است.

داودی با اشاره به حادثه امروز قطار در ورودی ایستگاه نظر آباد یزد اظهار داشت: این قطار مسافری صبح روز گذشته ساعت هفت و 50 دقیقه از ایستگاه راه آهن زاهدان به مقصد تهران حرکت کرده بود و مقارن ساعت 23 و 50 دقیقه در محل ورودی ایستگاه نظرآباد یزد با خارج شدن لوکوموتیو یک واگن مولد و دو واگن مسافری دچار سانحه شد.

وی گفت: در این سانحه دلخراش سه نفر از همکاران خدوم راه آهن جمهوری اسلامی ایران شامل لوکوموتیوران و دو نفر از عوامل فنی و یک نفر مسافر کشته و 35 نفر از هموطنانمان زخمی شدند.

وی افزود: مجروحین بلافاصله با تلاش همکاران راه آهن و واحدهای امدادی استان یزد به بیمارستان اعزام و بیشتر آنها به صورت سرپایی مداوا شدند.

مدیر کل راه آهن جنوب شرق بیان داشت: این قطار 324 نفر مسافر داشته که به جز مجروحین بقیه مسافرین بلافاصله به تهران اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون عالی سوانح راه آهن جمهوری اسلامی ایران صبح امروز به سرعت به محل حادثه اعزام شدند، گفت: اعضای این کمیسیون پس از بررسی علت وقوع حادثه را مشخص و اعلام می کنند.

وی افزود: تمامی تلاش خود را به کار می گیریم تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم و در این زمینه مقررات سختگیرانه ای اعمال کرده ایم.