ایران با نفت 8 دلاری هم اداره شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی در دومین نشست خطبای نخبه و برتر کشور که در بنیاد بینالمللی علوم وحیانی اسراء قم برگزار شد، عالمان دین را وارثان انبیا(ع) دانسته و اظهار داشت: تفاوت ما با مرحوم سید علی قاضیها در بندگی است؛ زندگی ما زندگی و بندگی ما بندگی است، اما آنان زندگی شان در بندگی فرو رفته است.
وی ادامه داد: امیرالمومنین(ع) در خطبه اول نهجالبلاغه مسئولیت اصلی انبیا(ع) را عقلانی کردن جامعه بیان کردهاند؛ بنابراین اگر خطبا، وعاظ و مدرسان بخواهند از انبیا(ع) ارث ببرند، باید جامعه را به سمت عقلانیت سوق دهند.
جامعه عقلانی به دنبال مسائل انحرافی نمی رود
این مرجع تقلید با بیان اینکه جامعه عقلانی به دنبال وهم و خیال و مسائل انحرافی نمی رود ادامه داد: جامعه عقلانی با ماهواره و امثال آن منحرف نمیشود.
مفسر برجسته قرآن کریم ادامه داد: باید بدانیم که خداوند فرمود "موحدانه زندگی کنید، شما عائله من هستید"؛ بنابراین تمام موجودات از جمله مار و عقرب عائله خداوند هستند، ما که کمتر از مار و عقرب نیستیم.
برخی بندگیشان از زندگی جداست
آیتالله جوادیآملی با اشاره به این که عده ای سیاستشان از دیانتشان جداست، ابراز داشت: برخی بندگیشان از زندگی جداست؛ دیوانگی است که انسان بگوید "فلان کس مشکل من را حل کرد و یا اول خدا دوم فلان شخص"، این توحید نیست؛ چون حل مشکلش را از همان شخص میداند.
مرجع تقلید شیعیان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بر اساس برخی روایات هر جا سختی و دشواری باشد، 2 برابر آن آسانی وجود دارد، گفت: در اوایل انقلاب، بودجه کشور با نفت بشکه ای 24 دلار بسته شد که آن هم به سه قسمت هزینههای جنگ، جاری و عمرانی تقسیم می شد، در همان زمان استعمار پیر به میدان آمد و نفت را به بشکه ای هشت دلار رساند، اما با این وجود کشور اداره شد.
متاسفانه بسیاری اسلامی حرف میزنند، اما قارونی فکر می کنند
وی با بیان این که خدایی که کمک کرد تا کشور با هشت دلار اداره شود، امروز هم همان خدا وجود دارد، اظهار داشت: خیال نکنیم به نفت وابسته ایم؛ متاسفانه بسیاری از ما اسلامی حرف میزنیم، اما قارونی فکر میکنیم!
آیت الله جوادی آملی با تاکید بر این که حسین بن علی(ع) ایران اسلامی را حفظ کرده است، یادآور شد: در دوران هشت سال دفاع مقدس، چه در خاکریز اول و دوم و چه در عملیاتها خبری از مرز پرگهر نبود و در عملیاتها جز نام حسینبنعلی(ع)، از چیز دیگری خبری نبود.
وی ادامه داد: در جنگ جهانی اول مرز پرگهر بود که هر چه گفتند، گفتیم "چشم"؛ در کودتای 28 مرداد در عرض چهار ساعت "مرگ بر شاه" به "جاوید شاه" تبدیل شد، اما وقتی نام امام حسین(ع) به میان آمد، 16 شهریور "مرگ برشاه" و 17 شهریور خونهای شهدا ریخته شد و در نهایت ریشه ظلم کنده شد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیتالله جوادیآملی یادآور شد: مبلغان بدانند که تبلیغ آنان محور احتجاج فرشتهها است و این کم افتخاری نیست.
قم - خبرگزاری مهر:
