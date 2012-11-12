به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنواره که به همت انجمن هنرهای نمایشی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگان و با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان برگزار شد، 14 اثر از شهرستانهای دیر، دشتی، تنگستان، گناوه ، بوشهر، جم وکنگان شرکت داشتند.

این جشنواره در دو بخش نمایشنامه نویسی و نمایشنامه خوانی برگزار شدکه داوران بخش نمایشنامه نویسی را رضا مختارزاده،رضا طاهری و محمدکاظمی تشکیل می دادند و داوران نمایشنامه خوانی متشکل از محمدعلی محب زاده ،حسن مختارزاده و محمود حیدری بودند.

اختتامیه این جشنواره با حضور هنرمندان و مسئولان در محل تالار کتابخانه عمومی غدیر کنگان برگزار شد که آرای هیات داوران هر بخش به شرح ذیل است:

در بخش نمایشنامه نویسی مقام سوم: مشترکا به قدرت مظاهری نویسنده نمایشنامه "تاجی از گل برای آلیس" از دشتستان و حسام جمالی نویسنده نمایشنامه "تشنگان" از تنگستان رسید. مقام دوم این بخش به حسین زارعی نویسنده نمایشنامه "دالانهای نمک" از گناوه و مقام اول به موسی درویشی نویسنده نمایشنامه "سرد زمهریر طعم زنجبیل " از دیراختصاص یافت.

دربخش نمایشنامه خوانی ودرقسمت صحنه خوانی هرضا زیتونی از نمایش دوگ شهرستان بوشهربرگزیده اعلام شد.

دربخش موسیقی، از موسیقی متن نمایش تشنگان امید ضرغامیان از اهرم تقدیر شد و لوح تقدیر و جایزه نقدی به مهدی ناظمیان در نمایش دالانهای نمک از شهرستان گناوه اهدا شد.

درقسمت بروشوراز بروشور نمایش دالان‌های نمک از گناوه تقدیر شدو طراح بروشور نمایش قلاده ای برای یک سگ مرده حمیدرضا زبیری از شهرستان دیرجایزه اهدا شد.

هیئت داوران دربخش نقش خوانی زن ابتدا از خانم مدینه کره وندی به خاطر حضور در نمایش دوگ از شهرستان بوشهر تقدیر به عمل آورد. طاهره گلچمن از نمایش تشنگان از شهرستان تنگستان و هنگامه بهرامی از نمایش نوزاد از شهرستان کنگان مشترکا به عنوان نقش خوان سوم دست یافتند.

فرانک بلورزاده از نمایش شناشیرهای پوسیده از شهرستان بوشهر و فاخته هوشمند از نمایش صغرا و کبرا از شهرستان دیرمشترکا به عنوان نقش خوان دوم زن شناخته شدند و آسیه دهباشی از نمایش برادرها می میرند ازشهرستان دشتی عنوان نقش خوانی اول زن را ازآن خود کرد.

از پیشکسوتان عرصه نمایش، مرتضی فیروزی از نمایش می خواهم همیشه تنه باشی و احمد قربانی از نمایش شناشیرهای پوسیده از بوشهر در بخش نقش خوانی مردتقدیر شد؛ همچنین هیئت داوران در این بخش از محمد بازدار بخاطر حضور در نمایش مجلس آرش خوانی از کنگان تقدیر به عمل می آورد.

سعید گلچمن از نمایش تشنگان از اهرم، میثم عابدی از نمایش قلاده ای برای سگ مرده از دیر و سام موسایی از نمایش وعده گاه نهنگ‌ها از جم عنوان نقش خوان سوم مرد را از آن خود ساختند.

اسماعیل احمدی از نمایش دوگ از بوشهر و سید محسن امینی از نمایش برادرها می میرند از دشتی نیز دراین جشنواره به عنوان نقش خوانی دوم مرد رسیدند؛ همچنین هیئت داوران در بخش نقش خوان اول مردهیچ برگزیده ای ندارد.

هیئت داوران به پاس بازی ارزشمند و توانمند آقای جهانشیر یاراحمدی از نمایش دالان‌های نمک از گناوه جایزه ویژه این بخش را به ایشان تقدیم می دارد.

هیئت داوران دربخش کارگردانی ابتدا از آقای علیرضا بهرامی بخاطر اجرای نمایشی ایرانی تقدیر به عمل می آورد و سپس به صورت مشترک و بدون اولویت حسین زارعی برای نمایش دالان‌های نمک از گناوه، ابراهیم شاکری برای نمایش برادرها می‌میرند از دشتی و غلامرضا احمدی از نمایش دوگ از بوشهر تندیس و جایزه نقدی اهدا شد.