فساد اداری جامعه را نابود می کند/ توزیع عادلانه ثروت تنها راه مبارزه با تجمل گرایی

امیر بهمن خالدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با سئوال مقام معظم رهبری که "توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است"؟ افزود: به عنوان جزء کوچک صنعت ایران و صنعتگران یقین دارم که به کیفیت محصولات در ایران توجه می شود، ولی با توجه به اینکه سرعت تکنولوژی بالا می رود و محصولات به صورت حرفه ای تولید می شوند، ایران این زمان را از دست داده است؛ ایران این پتانسیل را از دست داده که بتواند پا به پای صنایع در دنیا، محصول تولید کند.

وی تصریح کرد: شیرآلاتی که در دنیا تولید می شود در ایران با 0.1 امکانات خارج تولید می شود، ولی بازهم تلاش براین است که کیفیت در تولیدات لحاظ شود که خوشبختانه استاندارد نیز این کمک را می کند و فشارهایی می گذارد که باعث می شود این کیفیت حفظ شود ولی صنعت ایران از دنیا عقب است که فقط برای پیشرفت، باید تکنولوژی وارد شود، ماشین آلات روز را خریداری و به تکنولوژی روز دسترسی پیدا کرد.

مدیرعامل شرکت "آهن افرا" ادامه داد: تلاش بر این است که کیفیت محصولات در ایران بالا نگه داشته شود ولی این یک واقعیت است که کیفیت محصولات در ایران بالا نیست و آنهایی که دست اندرکار هستند، تلاش می کنند که کیفیت بالا نگه داشته شود.

وی با اشاره به سئوال دیگر مقام معظم رهبری که فرمودند"چرا مصرفگرایی برای برخی افتخار شده است"؟ گفت: مصرف چیز بدی نیست ولی وقتی مصرف گرایی به سمت مصرف تجملی می رود، باید اصلاح شود؛ اختلاف شدید طبقاتی باعث تجمل گرایی است، فاصله بین غنی و متوسط بسیار زیاد شده است متوسط ها تعدادشان بیشتر شده و به قشر سوم جامعه وصل شده اند.

وی بیان کرد: تنها راه مبارزه با تجمل گرایی، توزیع عادلانه ثروت در کشور با جلوگیری از رانت و مبارزه با رانت خواری است.

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت افزود: یک بخش اقتصاد، صنعت و کشاورزی است، باید بخش مولد اقتصادی فعال تر و حمایت شود تا بتوان ثروت ایجاد کرد؛ وقتی ثروت مساوی تقسیم شود، قطعا تجمل گرایی از بین می رود.

وی عنوان داشت: تجمل گرایی در ایران چهره ای زشت به جامعه داده است و مصرف واقعی یعنی آن چیزی که باید در جامعه وجود داشته باشد، باید جایگزین تجمل گرایی شود.

مدیرعامل شرکت "آهن افرا" ادامه داد: تجمل گرایی بیشتر در قشر غنی و فئودال، قشری که می خواهد خود را غنی نشان دهد یا قشر متوسطی که توانسته خود را بالا بکشد و به قشر غنی نزدیک کند که به عبارتی همان افراد نوکیسه هستند، وجود دارد و این اقشار تجمل گرایی را به وجود آورده اند.

وی تأکید کرد: تحمل این اوضاع در کشور دشوار است؛ کسی که غنی بوده به تجمل گرایی رو می آورد که مانعی ندارد ولی کسی که در قشر متوسط است با تجمل گرایی می خواهد نشان دهد که می تواند در آن سطح باشد.

این تولید کننده شیرآلات بهداشتی اضافه کرد: باید این فاصله طبقاتی از بین برود، اختلاس ها و جرایمی که اتفاق می افتد باعث تجمل گرایی شده است، نمی توان درک کرد که سیستمهای دولتی چه کار می کند که این اتفاقها می افتد؛ دولت اولین کاری که برای مبارزه با تجمل گرایی باید انجام دهد این است که جلو فساد اداری را بگیرد، این فساد جامعه را نابود می کند.

خالدی در خصوص سئوال رهبر انقلاب که "چرا فرهنگ کار جمعی در ایران ضعیف است"؟ تصریح کرد: بدون شک این مشکل نشأت گرفته از خانه و خانواده است؛ زمانی که فردی به عنوان نونهال شخصیتش شکل می گیرد، این رفتار باید به او آموخته شود که فرهنگسازی در رابطه با کار گروهی توسط خانواده های ایرانی انجام نشده است.

وی افزود: این رفتار باید فرهنگسازی شود، یعنی کودکان در خانواده این تفاهم و کار جمعی را ببینند و احساس کنند و آموزش و پرورش این رفتار را در دانش آموزان به بلوغ برساند و نهادینه کند.

عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد عنوان داشت: هر فرد باید در 12 سال تحصیلی کار گروهی را یاد بگیرد که آموزش و پرورش باید این کار را انجام دهد؛ برای افرادی که در این دوره وارد محیط کار شده اند این فرهنگسازی بسیار سخت است و باید از الان این فرهنگسازی را برای نسل آینده که می خواهند وارد بازار کار شوند، انجام داد.

وی ادامه داد: برای این نسلی که اکنون وارد بازار کار شده اند، دیگر نمی توان با فرهنگسازی تأثیر عمیق گذاشت و منتظر نتیجه عمیق بود، فرهنگسازی باید از پایه شروع شود.