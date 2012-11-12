محمدرضا عباسیان در پاسخ به اینکه آیا باید معیاری برای حضور فیلمهای ایرانی درعرصه بینالملل بهعنوان ویترین سینمای ایران در نظر گرفته شود به خبرنگار مهر گفت: دو نکته مجزا در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه سینما پیشانی هنر ایرانی درعرصه بینالملل است و ما هیچ مدیوم دیگری نداریم که به اندازه سینما توانسته باشد ایران را در جهان مطرح کند. بنابراین اگر از این پتانسیل استفاده نکنیم گل به خودی زدهایم. در عین حال باید مقابل فیلمهایی که از ایران سیاهنمایی میکنند و آسیبرسان هستند نیز ایستاد.
دبیر جشنواره فیلم فجر ارزیابی این موضوع را نوعی حرکت بر لبه تیغ تعبیر کرد و گفت: ما باید از این پتانسیل و امکان حداکثر استفاده کرده و با ابزار سینما، هنر و جامعه ایران را بهدرستی به دنیا معرفی کنیم.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر شاهد هستیم فیلمهای بسیاری توسط فیلمسازان مهاجرت کرده از ایران که نسبت به کشور موضع اپوزیسیون دارند، ساخته میشود. متأسفانه این فیلمها آسیب بیشتری دارند. بنابراین اگر ما حضور فیلم خوب ایرانی را در عرصه بینالملل محدود کنیم جا را برای این فیلمها باز کردهایم؛ فیلمهایی که با طراحی صهیونیستها ساخته میشود.
عباسیان اذعان کرد: مدیران سینمایی باید هوشمندانه فیلمسازان را هدایت کنند تا توسط کسانی که مدیوم فیلم خارجی پسند را میشناسند، آثار خوبی ساخته و ارزشهای انقلاب اسلامی در آنها معرفی شود. پس از آن نیز امکان حضور هر چه بیشتر این آثار را در جشنوارههای خارجی فراهم کنیم.
تجلیل از رسانههای برتر در جشنواره فجر
دبیر سیویکمین جشنواره فیلم فجر در بخش دیگری از این گفتوگو درباره اضافه شدن بخش تقدیر از رسانههای برتر به این دوره از جشنواره اظهار کرد: سال گذشته یزدان عشیری و همکارانشان در روابط عمومی طرحی داده بودند تا در مراسمی از رسانههای برتر تجلیل شود. ما این پیشنهاد را بررسی کردیم تا آن را پر و بال بیشتری دهیم.
وی افزود: در واقع تصمیم گرفته شد شأن رسانهها را بیشتر بدانیم و به جای اینکه مراسم مستقلی برایشان برگزار کنیم، در افتتاحیه جشنواره همراه برگزاری نکوداشتها و اهدای بخشی از جوایز، رسانههای برتر را نیز مورد تجلیل قرار دهیم.
عباسیان ادامه داد: امیدواریم این رویه ادامه پیدا کند تا ما در افتتاحیه از اقلام تبلیغی چون پوستر و تیزر تجلیل کنیم، برگزیدگان فیلمهایی که در سال گذشته اکران شدهاند را معرفی کنیم و همچنین از رسانههایی که در یک سال اخیر فعالیت خوبی در حوزه سینما داشتهاند، خبرنگاران برتر، گروههای تلویزیونی برتر و... تجلیلی در شأن مطبوعات به عنوان بازوی کمکرسان حوزه سینما صورت بگیرد.
