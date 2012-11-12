۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۸

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری ها به شرح زیر است.

ایران در جهان

- یک تحلیلگر سیاسی: تلا آمریکا ودر هالیوود ترویج سیاست ایران هراسی است

خاورمیانه

- اسرائیل اهالی نوار غزه را تهدید به حملات مرگ بارتر و بیشتر کرد

- اوپوزیسیون در داخل سوریه مخالفان بیرونی را که عمدتا مورد حمایت قدرت های غربی هستند قبول ندارند

-  رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از ملحق شدن کارشناسان روسی به تیم نبش قبر و تحقیق بر روی بقایای جسد یاسر عرفات خبر داد.

- گروه‌های مخالف سوریه در نشست خود در قطر یک روحانی سنی را به نام احمد الخطیب به عنوان رهبر این ائتلاف انتخاب کردند.

- در گیریهای فرقه ای در جنوب لبنان سه  کشته بر جای گذاشت .

اروپا

قانونگذاران یونانی علی رغم اعتراضات عممی بودجه سال 2013 را که با رویکرد ریاضت هیا اقتصادی تدوین شده تصویب کردند

سازمان های بین المللی

- مجمع عمومی سازمان ملل قرار است امروز دوشنبه اقدام به انتخاب ۱۸عضو جدید شورای حقوق بشر این سازمان بکند.

