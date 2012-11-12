کاهش داوطلبان کنکور ارشد92/ برگزاری آزمون در 139کدرشته امتحانی

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در آزمون کارشناسی سال آینده 895 هزار و 100 داوطلب ثبت ‌نام کرداند که این آمار نشان دهنده کاهش 35 هزار نفری داوطلبان نسبت به سال گذشته است.

وی با بیان اینکه آزمون کارشناسی ارشد 92 بهمن ماه در 139 کد رشته امتحانی برگزار می‌شود، ادامه داد: از این تعداد 51 کد رشته مربوط به علوم انسانی، 15 کد رشته مربوط به علوم پایه، 29 کدرشته مربوط به فنی و مهندسی، 25 کد رشته مربوط به کشاورزی، 12 کد رشته مربوط به هنر و 7 کد رشته مربوط به دامپزشکی است.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد که آزمون کارشناسی ارشد سال 92 در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روزهای 18، 19 و 20 بهمن‌ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.

