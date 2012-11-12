بودجه ریاضتی یونان تصویب شد/ تلاش برای فرار از آستانه ورشکستگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، پارلمان یونان بودجه سال 2013 این کشور را که شامل تدابیر جدید ریاضتی برای مردم و شهروندان آن است تصویب کرد.

این بودجه در تلاش است تا اعتماد وام دهندگان بین المللی را به این کشور جلب کند و در آنها این اطمینان را ایجاد کند که یونان در تلاش است تا از آستانه ورشکستگی بگریزد.

این بودجه با 167 رای موافق در برابر 128 رای مخالف از 300 عضو پارلمان امروز به تصویب رسید.

بودجه سال 2013 در حالی تصویب می شود که شهروندان این کشور پیش از تصویب آن با تجمع در برابر پارلمان یونان خواستار تصویب نشدن آن بودند.

یونان یکی از کشورهای منطقه یورو این روزها بدترین دوران تاریخ مالی خود را به دلیل بدهی ها و بحران مالی سپری می کند.

شهروندن این کشور براین باورند که وام دهندگان بین المللی اعم از نهادهای مالی و اعتباری و کشورهای ثروتمند در صدد تحمیل خواسته های خود بر آنها هستند.