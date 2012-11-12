راهکاری برای مدیریت و توسعه کتابخوانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، چرا در یک جامعه سرانه مطالعه بالاست و در دیگری پائین؟ چه باید کرد تا یک کودک یا یک جامعه کتابخوان شود؟ برخی تصور می کنند که باید شگرد و رمز و رازی بوده باشد تا یافتن و به کار بستن آن بتواند کودکان و از این راه جامعه را کتابخوان کند. اما واقعیت این است که هیچ رمز یا ترفند ساده ای نسیت که بتوان با آن کسی یا جامعه ای را کتابخوان کرد.

در کشورهایی که چنین فرهنگی پا نگرفته است، باید برای گسترش عادت کتابخوانی چاره ای اندیشید. برنامه ای همه جانبه و گسترده که اجزاء و حلقه های آن خانه، آموزشگاه، کتابخانه، سازمان، نشر و کسانی چون پدران و مادارن، آموزگاران، کتابداران و نهادهای دولتی را همچون زنجیری در برگیرد.

توسعه و ترویج کتابخوانی موضوعی چند وجهی است که سطح های چندگانه ای دارد. از آنجایی که ترویج کتابخوانی ابعاد گوناگونی می یابد و برای پیشبرد آن باید، به حوزه های گوناگونی از سطح خانواده تا سطح ملی توجه کرد، در ادامه از یک دیدگاه خرد به کلان حرکت خواهیم کرد. برای اینکه بنیادهای عادت به مطالعه در خردسالی شکل می گیرد، پدران و مادران باید برابر کودکان خود از سه تا چهار سالگی آغاز به قصه گویی، کتابخوانی و خرید کتاب کنند. همچنین خودشان باید روزانه بخشی از وقت خود را به کتاب خواندن اختصاص دهند. بودن کتاب، نشریه ها و روزنامه ها و کتابخانه در خانه انگیزه نیرومندی در کودکان برای گرایش به سوی کتاب پدید می آورد.



با ورود کودک به کودکستان و به ویژه دبستان، فصل تازه ای در زندگی او آغاز می شود و بخشی از رسالت ترویج کتابخوانی بر دوش مربیان و آموزگاران و کتابداران قرار می گیرد. آموزگاران باید ترویج مطالعه آزاد را به بخش مهمی از برنامه آموزشی و پرورشی خود تبدیل کنند. رسالت آموزگار تحمیل یک رشته دانستی های خشک و کسل کننده بر ذهن کودک نیست. ذهن بر پایه سرشت خود و اندازه رشدش با جهانهای سرشار از فانتزی(خیال انگیزی) سر و کار دارد.



آموزگاران باید از سنتهای کهنه آموزشی که بر انباشتن ذهن کودک از مطالب حفظ کردنی است، دور شوند و کلاس را به محیطی سرشار از تخیل و لذت بخش تبدیل کنند. در الگوی کنونی زندگی که دیگر بزرگسالان خانواده برای کودکان قصه نمی گویند باید بخشی از این کمبود و نبود را مربیان و آموزگاران از میان بردارند. کتابخانه آموزشگاهی پایگاه دیگری برای پیشبرد توسعه عادت به کتابخوانی است. بر این اساس در آموزشگاه هایی که کتابخانه ندارند، باید چاره ای اندیشید. هر چند این چاره اندیشی در کشور ما متاسفانه منجر به حذف پست کتابدار از وزارت آموزش و پرورش بوده است، بدون کتابخانه آموزشگاهی توسعه عادت به کتابخوانی با مانع بزرگی روبرو خواهد بود.



کتابخانه های عمومی بخش دیگری از شبکه سراسری کتابخانه در یک کشور هستند که سهم ویژه خود را در فراهم کردن ترویج کتاب و کتابخوانی دارند. این گونه کتابخانه ها فضای گسترده تری دارند و می توانند برنامه های همه جانبه تری را پیش برند. در کشور ما که فرهنگ مطالعه در خانواده شکل نگرفته و آموزشگاه های ما اکثرا فاقد کتابخانه هستند نقش کتابخانه های عمومی در شکل گیری و توسعه عادت به مطالعه و خواندن نقش بی بدیلی است. کتابخانه های عمومی امکانهای بهتری برای نمایش فیلم، اجرای نمایش، برگزاری نشستهای شعر خوانی، قصه گویی، و مسابقه های داستان نویسی و برنامه های متنوع دیگر دارند.

چنین برنامه هایی افزون بر پربار کردن اوقات فراغت کودکان و شکوفایی استعدادهای پویای آنان، شیوه ای برای جذب کودکان به کتابخانه است. نباید انتظار داشت کودکان تنها برای امانت گرفتن و پس دادن کتاب به کتابخانه بیایند. هر دسته از کودکان بر پایه دلبستگی ها و دلایل ویژه به کتابخانه می آیند و کتابخانه باید فضایی برای بهره مندی همگان فراهم کند.



در گامی فراتر و در راستای وجوه کلان، به برنامه ریزی ملی و اتخاذ راهبرد ملی می رسیم. توسعه و ترویج کتابخوانی باید در چارچوب برنامه ای ملی و راهبردی پیشرو باشد. در چنین برنامه ای به همه عوامل در رشد عادت کتابخوانی توجه شود. چنین برنامه ای حلقه های گوناگون زنجیره کتاب و کتابخوانی: تالیف، ترجمه، نشر، برپایی و تجهیز شبکه کتابخانه ها را در بر می گیرد. ساماندهی راهبردی ملی باید پیرامون این محور باشد که کتاب مناسب در شرایط مناسب و فضای مشوق مطالعه در دسترس گسترده ترین گروه جمعیتی قرار گیرد.



به هر حال، بدون گسترش شبکه های کتابخانه و بیرون آمدن از تنگناهای کنونی همچون تهیز کتابخانه ها در سراسر کشور، نمی توان توسعه کتابخوانی را به یک حرکت بزرگ تبدیل کرد. برای این کار نیاز به سازمانی مرکزی و برنامه ای همه جانبه به شدت احساس می شود. هر چند در چند سال گذشته نهاد کتابخانه های عمومی کشور تلاش داشته به عنوانی نهادی فرهنگی و با برنامه های کوتاه و بلند مدت در این عرصه وارد شود؛ این ورود نیازمند حمایت مادی و معنوی بیشتر در سطح کشور است. شمار کتابخانه های کنونی با جمعیت کشور و توزیع آن تناسبی ندارد. برای چیره شدن بر این کمبودها حمایت همه جانبه دولت و همه دستگاه های دولتی و خصوصی و رها کردن نهاد کتابخانه های عمومی از مشکلات عدیده مالی راهکار مناسبی به نظر می رسد.



--------------------------------------

منصور کوهی رستمی

کارشناس کتابخانه

