به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «پیامبر اکرم (ص) در آیینه ادبیات داستانی ایران» عصر روز یکشنبه 21 آبان با حضور محمدرضا سرشار، محمد میرکیانی و محمود حکیمی در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان برگزار شد.

در ابتدای این برنامه، محمود حکیمی نویسنده از تاثیر برخی آثار در گرایش اندیشمندان کشورهای عربی به تشیع که به گفته او از 60 سال پیش آغاز شده، سخن گفت و یادآور شد: کتاب‌های «الغدیر» علامه امینی و «المراجعات» علامه سیدمحسن امین در این زمینه تاثیر بسزایی داشته‌اند.

وی افزود: گرایش به تشیع بیش از همه وهابی‌ها را وحشت زده کرده است. ما بعد از وهابی‌ها از طرف چند گروه دیگر مورد تهاجم هستیم؛ اول یهودیان و سپس مسیحیان.

حکیمی اضافه کرد: مسیحیان که از گسترش اسلام و تشیع وحشت کرده‌اند، اقدام به ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد کرده‌اند که در آن علاوه بر اینکه مسیحیت را تبلیغ می‌کنند، به گونه‌ای به اسلام هم حمله می‌کنند. البته اسم نمی‌برند.

این نویسنده ادامه داد: تهاجم وهابی‌ها خیلی شدیدتر است؛ آنها ما را رافضی می‌نامند. سکولارها هم که اغلب می‌گویند مذهب موجب عقب‌ماندگی است؛ مگر می‌شود انسان بدون مذهب زندگی کند؟

وی با بیان اینکه «جمعیت‌های دیگری هم هستند که علیه تشیع تبلیغ می‌کنند» به طرح این سئوال پرداخت که «چه خدماتی می‌توانیم به تشیع بکنیم؟» و سپس کوشید به آن پاسخ دهد.

حکیمی گفت: وحدت تمام مسلمان‌ها اولین قدم است؛ داستان‌های ما نباید به گونه‌ای باشد که موجب خشم مذاهب دیگر مخصوصاً اهل سنت بشود. هرگونه توهین، لعن و فحاشی از زبان شخصیت‌های داستان موجب خوشحالی صهیونیست‌ها و مسیحی‌ها می‌شود.

این نویسنده افزود: حداقل تا جایی که من رصد کرده‌ام، 5 شبکه ماهواره‌ای به صورت 24 ساعته به زبان فارسی از تورات و انجیل دفاع می‌کنند.

همچنین به گفته وی، بیشتر کتاب‌هایی که علیه تشیع نوشته شده و به گفته او هدفشان تحقیر امامان شیعه بوده، مستند به احادیث جعلی است که توسط جعل‌کنندگان حدیث در عهد بنی امیه ساخته شده است.

در این برنامه همچنین محمد میرکیانی نویسنده حوزه کودک در سخنانی از مسلم ناصری، مجید ملامحمدی و محمود پوروهاب به عنوان نویسندگانی یاد کرد که درباره پیامبر اکرم (ص) کتاب نوشته‌اند.

وی با بیان اینکه «این آثار چندان ارزش هنری نداشته‌اند» گفت: معمولاً این آثار با اقبال عمومی مواجه می‌شوند و هم قبل و هم بعد از انقلاب جزء پرفروش‌ترین آثار بوده‌اند.

میرکیانی سپس با تقسیم‌بندی کسانی که درباره پیامبر کتاب نوشته‌اند، اضافه کرد: برخی که داستان زندگی پیامبر را نوشته‌اند، تنها شیفته ایشان بوده‌اند و آشنایی چندانی با ادبیات داستانی نداشته‌اند.

به گفته وی، خلوت عمیق و باورمندانه با شخصیت‌های بزرگی مانند پیامبر و دریافت‌های ویژه از اوست که می‌تواند یک اثر ماندگار خلق کند.

این نویسنده از شناخت تاریخ اسلام، شناخت داستان و عناصر آن و تلفیق این دو با یکدیگر و نیز ارتباط عاطفی با این سوژه، به عنوان مولفه‌های اساسی برای خلق داستان یاد کرد.