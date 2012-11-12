صدا و سیما مرزهای کمی را پشت سر گذاشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث طهماسبی در جمع برنامه سازان و کارکنان صدا و سیمای مرکز خلیج فارس گفت: توجه سازمان در سال های اخیر به مراکز استان ها سبب شد تا شبکه های استانی صدا و سیما در حوزه های تولید و فنی از رشد بی نظیری برخوردار باشند.

طهماسبی با اشاره به اینکه مراکز استان ها هم اینک به کانون کشف استعدادهای مستعد و جوان هنرمند در سراسر کشور تبدیل شده اند، اضافه کرد: شناخت ظرفیت ها، استعدادها و توانمندی همکاران مراکز استان ها به نتیجه رسیده به طوری که جوانان برنامه ساز این مراکز در عالی ترین سطوح برنامه سازی می درخشند به عنوان مثال در بخش مستند در ششمین جشنواره بین المللی فیلم مستند (سینماحقیقت) برنامه سازان استانی موفق به دریافت شش تندیس،چهار دیپلم افتخار و چهار لوح تقدیر این جشنواره شدند که این موفقیت تا کنون بی سابقه بوده است و بخشی از این موفقیت مربوط به همکاران مرکز خلیج فارس است.

وی با مقایسه وضعیت گذشته و حال مراکز استانی صدا و سیما از حیث فنی افزود: روزگاری برای یک ارتباط ساده رادیویی و تلوزیونی، مراکز استان ها با بیشترین مشکلات روبرو بودند ولی به لطف الهی، توجه مسئولان سازمان و تلاش همکاران ساعی مراکز، پیچیده ترین مسائل مهندسی و فنی مرتفع شده است، به طوری که در هر لحظه، هر یک از شبکه های استانی یا همزمان با هم می توانند به شبکه های ملی مرتبط شوند تا همه مردم ایران بتوانند از این طریق با فرهنگ، آداب و رسوم و سنت های بومی و محلی آشنا شوند.

طهماسبی با بیان اینکه مراکز از مرز کمیت عبور کرده اند و تمام هم و غم خود را باید معطوف به ارتقاء کیفیت برنامه ها کنند، ادامه داد: همان طوری که در برنامه های فاخر و ارزشمند به جایگاه ممتازی رسیده ایم ،امیدواریم در برنامه های جاری نیز شبکه های استانی بتوانند با نوآوری های خود رضایت حداکثری مخاطبین را جلب کنند.

معاون امور استان ها دقت در جزئیات را لازمه رسیدن به کیفیت بیان کرد و افزود: اگر یک برنامه ساز از ابتدا تا انتها با توجه و دقت لازم جزئیات برنامه خود را مرور کند، قطعا می تواند برنامه ای مناسب از حیث شکل و محتوا ارائه کند.

وی دقت و توجه به هدف برنامه و تحقیق و پژوهش، استفاده از مجریان و کارشناسان مسلط به موضوع، دقت در همه زوایای فرم و شکل برنامه مانند نور، تصویر، صدا، دکور، کارگردانی و... را از عواملی دانست که در تولید یک برنامه کیفی می تواند محتوا را به بهترین شکل به انبوه مخاطبان مشتاق منتقل کند.

طهماسبی در پایان افزایش توجه و رضایت مخاطبان و ارتباط تعاملی و مستحکم آنان با شبکه های استانی را دو وظیفه مهم مراکز استانی رسانه ملی برشمرد.