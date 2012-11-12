لزوم تغییر در هرم تحصیلی کشور/خروجی نظام آموزشی شغلهای مورد نیاز جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم سحرخیز عصر یکشنبه در جمع روسا و معاونان شورای آموزش و پرورش کرمان گفت: نظام آموزشی پیشین دارای مشکلاتی بود و برای حل آنها طرح تحول بنیادین مطرح شد.

وی ادامه داد: در این راستا باید توجه نمود که هرم تحصیلی و شغلی باید در کشور تغییر کند.

سحرخیز تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی و بالاتر در ایران را بیشتر از دانشجویان مقطع کاردانی دانست و افزود: در سایر کشورها مشاغل نان آورمربوط به مشاغل فنی و حرفه ای است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: باید به سمتی پیش برویم که خروجی نظام آموزشی مشاغل مورد نیاز جامعه باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: قرار است طی سال جاری 12 هزار نفر در مدارس فنی و حرفه ای استخدام شوند.

وی با اشاره به طرح تحول بنیادین ابراز داشت: برای اینکه طرح به صورت پایه ای و زیر بنایی اجرا شود باید تحول معلمان نیز مدنظر قرار بگیرد.

سحرخیز با بیان اینکه دوره راهنمایی نباید به صورت چند معلمی باشد، بیان داشت: به دنبال اجرای طرح رتبه بندی معلمان همانند اساتید دانشگاه هستیم.

وی با اشاره به اینکه معلمان باید دانش خود را به روز کنند افزود: اجرای طرح رتبه بندی معلمان سبب ایجاد رقابت سالم و مفید بین معلمان می شود.

سحرخیز در ادامه با اشاره به اینکه قرار است کنکور سراسری از سال 93 حذف شود، ابراز داشت: پیش دانشگاهی باعث شد که وابستگی به کنکور بیشتر شود و همه فکر و ذهن دانش آموزان به مسئوله کنکو معطوف شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش فضا و استفاده از فناوری های جدید را برای سند تحول بنیادین لازم اما ناکافی دانست و یادآور شد: برای اینکه این سند به خوبی اجرا شود در کنار همه صحبت های گفته شده باید به ایجاد تحول در بینش، صلاحیت حرفه ای و اعتقادی نیز توجه شود.