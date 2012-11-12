  1. حوزه و دانشگاه
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۱

احکام جدید فرهاد دانشجو/ اسامی روسای جدید دانشگاه آزاد

با احکامی از سوی رئیس دانشگاه آزاد 11 نفر از روسای واحدهای این دانشگاه در سمتهای خود ابقا یا منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو با صدور احکام جداگانه ای افشین صالحی رئیس واحد شهربابک، محمدرضا نورا رئیس واحد زابل، رضا جوکار مسئول راه اندازی مرکز آموزش چارک، مهران مهدی پور رئیس مرکز آموزش بین المللی کیش، کوروش اردوخانی سرپرست مرکز آموزش فراشبند، غلامرضا جانباز قبادی رئیس واحد جویبار و محسن صفریان نعمت آبادی رئیس واحد رفسنجان را در سمتهای خود ابقا کرد.

وی همچنین طی احکامی غلامحسین مهدوی نیا را به عنوان سرپرست واحد ارسنجان، منصور حمیل پور را در سمت سرپرست واحد خرمشهر، کیا فراری را به عنوان سرپرست واحد گرمی و مهدی مقدم را در سمت سرپرست واحد میاندوآب منصوب کرد.

