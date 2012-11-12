بارش شهابی جوزایی در آذرماه/ برگزاری جشنواره نجوم قشم

به گزارش خرنگار مهر، موسسه علمی آموزشی مدار 27 درجه با همکاری سازمان منطقه آزاد قشم، مرکز بین المللی رشد قشم و ژئو پارک قشم دومین جشنواره نجوم جزیره قشم را از 21 تا 24 آذر ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

در این جشنواره شرکت کنندگان در کمپ اختصاصی به مدت 4 روز به رصد و عکاسی از آسمان شب جزیره اقدام خواهند کرد. برگزاری سمینارهایی در حوزه های مختلف نجوم در یکی از مدارس روستایی قشم از دیگر برنامه های این جشنواره است.



دره ستارگان- جزیره قشم

در این جشنواره که همزمان با بارش شهابی جوزایی است، رصدگران اقدام به رصد شهاب های این بارش خواهند کرد.



رصد اجرام نیمکره جنوبی آسمان که از عرض های شمالی تر در ایران به سختی دیده می شود به کلی دیده نمی شود ولی از محوطه کمپ جشنواره که در عرض جغرافیایی 27 درجه قرار دارد به مراتب آسان تر است و این اجرام را با راهنمایی رصدگران کارآزموده و با تلسکوپ بزرگ 16 اینچی مستقر در کمپ رصد خواهند کرد.



کمپ اختصاصی جشنواره واقع در منطقه ژئوپارک قشم و ثبت نام در این جشنواره تا روز 8 آذر ادامه دارد.