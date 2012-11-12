تبدیل بقاع به قطب فرهنگی نیازمند تکمیل زیرساختهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رئوف سید نژاد عصر یکشنبه در مراسم افتتاح آسفالت جاده امامزاده سلیمان هاشم آباد گرگان افزود: از این جهت، افتتاح آسفالت جاده امامزاده سلیمان(ع) روستای هاشم آباد و لاملنگ را در دستور کار خود قرار دادیم که امروز شاهد افتتاح آن هستید.

وی افزود: همچنین در ارتباط با اینکه این بقاع بتوانند در ایام ماه محرم خدمات فرهنگی خوبی را به مردم ارائه کنند کارهای بسیار زیادی از جمله برگزاری خیمه های معرفت و اعزام مبلغ را داشته ایم که امیدواریم با توجه به نیاز های دینی که مردم دارند بتوانیم پاسخگوی نیازهای آنان باشیم.



وی بیان داشت: همچنین بقاع متبرکه در حاشیه جاده به مشهد مقدس هستند را جاده کنند و برای امور رفاهی و خدمات رسانی مسافران، ایجاد سرویس های بهداشتی، ایجاد زائر سراها، ایجاد کتابخانه، مکانی برای پاسخگویی به مسائل شرعی و مشاوره خانواده در دستور کار است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان بیان داشت: در این زمینه 10 امام زاده پیشنهاد شده است که در حال حاضر در سه امامزداه از جمله امامزاده عبداللله گرگان، امامزاده یحیی بن زید گنبد و امامزاده آق امام آزاد شهر طرح میقات الرضا در دست اجراست.