دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، درهم امارات، روپیه هند و روبل روسیه در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت یورو، لیرترکیه و یوآن چین افزایش یافته و قیمت ین ژاپن و وون جمهوری کره ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2492 تومان ، یورو 3172 تومان، درهم 679 تومان و لیر ترکیه 1393 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:

