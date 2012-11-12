۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۰

قیمت انواع ارز در دوشنبه/

دلار و درهم مبادلاتی ارزان شد

قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه بیست و دوم آبان ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی قیمت انواع ارز در روز دوشنبه در مرکز مبادلات ارزی را اعلام کرد که براساس آن، قیمت دلار آمریکا، درهم امارات، روپیه هند و روبل روسیه در این مرکز نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت یورو، لیرترکیه و یوآن چین افزایش یافته و قیمت ین ژاپن و وون جمهوری کره ثابت باقی مانده است.

برهمین اساس، قیمت دلار مبادلاتی امروز دوشنبه 2492 تومان ، یورو 3172 تومان، درهم 679 تومان و لیر ترکیه 1393 تومان نرخ‌گذاری شده است. قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی در روز دوشنبه به شرح جدول ذیل است:
 
جدول قیمت انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی
نوع ارز  قیمت امروز (ریال) قیمت  دیروز(ریال)
دلار 24925 24950
یورو 31725 31709
درهم امارات 6786 6793
لیر ترکیه 13931 13929
یوآن چین 4001 3995
روپیه هند 456 457
روبل روسیه 789 790
یکصد ین ژاپن 31400 31400
یکهزار وون کره جنوبی 23000 23000

 
    پربازدیدها

    پربحث‌ها