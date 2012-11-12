  استانها
  2. کردستان
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۰

نقشبندی:

ترویج فرهنگ کتابخوانی بهترین کار در راستای توسعه فرهنگی کشور است

دیواندره - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دیواندره گفت: ترویج فرهنگ کتابخوانی امری ضروری است چرا که توجه بیشتر به این مهم باعث توسعه فرهنگی کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی شامگاه یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره با اشاره به بیستمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دیواندره برنامه های متنوعی را تدارک دیده است که در این هفته به اجرا در می آید.

وی افزود: در این برنامه ها سعی شده است که از مشارکت و ظرفیت بیشتر ادارات شهرستان در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی استفاده شود.

فرماندار دیواندره بیان کرد: تبیین جایگاه کتاب و کتابخوانی و نیز ارزش وجودی کتابخانه ها و نهضت مطالعه مفید در نماز جمعه شهرها و روستاهای تابعه، درج جملاتی از بیانات مقام معظم رهبری در سربرگ نامه های اداری و قبوض آب، برق، گاز و تلفن شهرستان و اختصاص موضوع انشای مدارس به کتاب و کتابخوانی با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان از جمله این اقدامات است.

نقشبندی ادامه داد: راه اندازی طرح پیک مهر در ساختمان پزشکان شهر دیواندره، اجرای طرح اهدای کتاب، توزیع بروشور معرفی کتابخانه های عمومی و زمینه سازی برای بازدید دانش آموزان از کتابخانه عمومی شهرستان نیز در این هفته انجام می شود.

وی عنوان کرد: برپایی برنامه جشن هفته کتاب، اهدای 300 جلد کتاب به برخی مدارس، برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان و نوجوانان با چهار موضوع دنیای شگفت انگیز کتاب، تاثیر کتاب خواندن در زندگی من، داستان هایی که مادرم می خواند و کتاب وسیله ای برای کودکان در مدارس ابتدایی شهر از برنامه های دیگر است.

فرماندار دیواندره در پایان سخنان خود یادآور شد: همچنین در این هفته از کتابخوانان نمونه کتابخانه عمومی شهید بهشتی شهرستان دیواندره تقدیر به عمل می آید.

کد مطلب 1741385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها