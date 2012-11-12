تصمیمات جدید بانک مرکزی برای ارز تحصیلی دانشجویان غیربورسیه

صمد کریمی - سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی دانشجویان غیربورسیه در دریافت ارز مبادلاتی با مشکلاتی مواجه شدند بانک مرکزی دو دستور به بانک تجارت داد.

وی گفت: دستور نخست اینکه بانک تجارت موظف شد روزانه گزارشی از معادل ریالی ارزی را که در اختیار دانشجویان قرار می دهد به بانک مرکزی ارائه دهد.

به گفته کریمی دستور بعدی بانک مرکزی این بود که بانک تجارت باید تعداد شعب ارزی پرداخت کننده ارز مبادلاتی به دانشجویان را افزایش دهد.

به گفته سخنگوی مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی، فرایند دریافت ارز مبادلاتی توسط دانشجویان از بانک تجارت 15 روز به طول می انجامد.

به گزارش مهر، برخی دانشجویان غیربورسیه در انتقاداتی از بانک تجارت اعلام کردند که بانک تجارت بدون هر نوع اطلاع رسانی و از افرادی بدون داشتن نامه وزارت علوم با سلیقه شخصی اقدام به تهیه لیست 800-900 نفره در عرض 2 روز کرده است.

این دانشجویان هر چند نامه وزارت علوم را داشتند اما با لیستی طولانی مواجه شدند که مشخص نبود این لیست را دانشجویان یا افراد دیگری تشکیل می دهند.