محموله قاچاق 9 هزار لیتری "ام تی بی ای" در سقز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر فخری در تشریح کشف این محموله قاچاق گفت: به دنبال یک سری اقدامات اطلاعاتی که از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) با همکاری نیروهای انتظامی و کمک خوب مردم شهرستان صورت گرفت، این محموله در روستای آخ کند از توابع بخش مرکزی این شهرستان کشف و ضبط شد.

وی افزود: ماده یاد شده که مکمل بنزین و برای سلامتی انسان بسیارخطرناک است، تنها باید به وسیله تانکر حمل مواد سوختی جابجا شود، اما قاچاقچیان برای سود مادی خود اقدام به حمل این مواد با استفاده از گالن های غیر استاندارد با یک دستگاه کامیون باری کرده بودند که هر لحظه امکان یک فاجعه قوت می گرفت.

فرماندار سقز درادامه نقش مردم شهرستان سقز در کشف این محموله را قابل تقدیر دانست و از عموم مردم مومن خواست برای جلوگیری از قاچاق این سرمایه ملی که با فرایندهای طولانی تولید می شود، هرگونه اطلاعات مربوط به قاچاق را به نیروهای نظامی و انتظامی خبر دهند.

فخری بیان کرد: "ام تی بی ای" یک افزودنی بنزین است که برای اکتان اضافه می شود و قاچاقچیان امکان دارد برای مقاصد سود جویی دیگر از آن استفاده کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به همکاری و مشارکت مردم وضعیت قاچاق سود در کردستان و به ویژه سقز کاهش چشمگیری داشته است که انتظار می رود که با ادامه این روند زمینه برای از بین بردن این پدیده مخرب که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، فراهم شود.