"لیونل مسی" رکورد "پله" را شکست/ 10 گل تا شکستن رکورد "مولر"

به گزارش خبرگزاری مهر، مسی 25 ساله در سال جاری میلادی 64 بار برای بارسلونا گل زده و 12 بار هم برای آرژانتین گلزنی کرده است. با این حساب مهاجم بارسا رکورد 75 گل پله را پشت سر گذاشته است. لیونل مسی بیش از 300 گل در دوران بازیگری خود به ثمر رسانده و در این فصل از رقابت‌ها هم با 15 گل از 11 مسابقه در صدر فهرست گلزنان لالیگا قرار دارد.

بر پایه گزارش گاردین، پله در سال 1985 برای تیم ملی برزیل و تیم باشگاهی سانتوس 75 گل به ثمر رساند. رکورد برترین گلزن جهان در اختیار "گرد مولر" است که در سال 1972 برای تیم فوتبال آلمان غربی و بایرن مونیخ 85 گل به ثمر رساند. مسی به 10 گل نیاز دارد تا رکورد مولر را هم پشت سر بگذارد.