700 هکتار از بافت شهر همدان فرسوده است/ "جولان" نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قهرمانی‌‌مطلق عصر یکشنبه در بازدید از پروژه‌های بافت فرسوده منطقه جولان همدان اظهار داشت: از پنج هزار و 400 هکتار مساحت شهر همدان 700 هکتار بافت فرسوده است که نیازمند نگاه ویژه‌ای در بخش نوسازی و بهسازی است.

وی از همدان به عنوان پایلوت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده کشور نام برد و گفت: سایر استان‌ها همدان را در این بخش الگوی برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

وجود بافت فرسوده در شهر همدان بیانگر قدمت زیاد این شهر است

فرماندار همدان وجود بافت فرسوده در شهر همدان را بیانگر قدمت زیاد این شهر و نیازمند به‌ کارگیری دقت بیشتر در زمینه مسائل مدیریت شهری عنوان کرد.

وی اضافه کرد: تاکنون از 700 هکتار بافت فرسوده شهری همدان، در مجموع 79 هکتار نوسازی و بهسازی شده که در مجموع از زمان آغاز این طرح در سال 1384 تاکنون 11 درصد را شامل می شود.

قهرمانی‌مطلق ادامه داد: با توجه به ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر نوسازی سالانه10 درصد بافت فرسوده شهری، اقدامات باید با حرکت جهشی همراه باشد.

پنج هزار و 17 واحد وام بافت فرسوده را دریافت کردند

وی بیان کرد: از سال 1384 تا کنون پنج هزار و 17 واحد تنها در بخش تسهیلات مشارکتی و بدون در نظر گرفتن تسهیلات خودمالکی اعتباری افزون بر 103 میلیارد تومان وام بافت فرسوده را دریافت کردند و هم‌ اکنون نیز در پرداخت تسهیلات به متقاضیان در این بخش مشکلی وجود ندارد.

فرماندار همدان در ادامه عنوان کرد: 44 هکتار بافت فرسوده نیز در شهر جورقان وجود دارد که نباید مورد غفلت واقع شود.

وی با تأکید بر لزوم حفظ بافت سنتی مناطق ضمن نوسازی بیان کرد: با به کارگیری مصالح امروزی در نوسازی منازل به همراه حفظ ظاهر سنتی برخی محلات و منازل، می‌توان هویت‌های فرهنگی گذشتگان را برای نسل جوان و گردشگران زنده نگاه داشت.

پنج منطقه در همدان نیازمند مقاوم‌سازی است

قهرمانی‌مطلق گفت: پنج منطقه مصوب به منظور مقاوم‌سازی در شهر همدان وجود دارد که تاکنون اعتباری افزون بر 50 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

وی گفت: این مناطق دارای زیرساخت‌های مناسب و تعریض معابر هستند و هم‌اکنون نیز احداث مراکز فرهنگی و آموزشی در این مناطق در دست انجام است.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان همدان نیز اظهار داشت: بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیر رسمی همدان نسبت به سایر شهرستان‌های استان از گستردگی بیشتری برخوردار است.

علی اسدی با بیان اینکه تاکنون اهتمام ویژه‌ای در بخش نوسازی بافت فرسوده به صورت بلوک شهری انجام گرفته و همدان به عنوان پایلوت کشوری شناخته شده است، گفت: در نوسازی محله جولان همدان اقدامات خوبی انجام شده است.

نوسازی منطقه جولان همدان از سال 83 آغاز شده است

اسدی افزود: منطقه جولان به مساحت 25 هکتار در دو فاز 15 و 10 هکتاری در بخش شمالی و جنوبی از سال 1383 طی مصوبه دولت فعالیت‌های نوسازی بافت فرسوده را آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان همدان عنوان کرد: همچنین شرکت عمران و مسکن سازان با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی در کنار بخش خصوصی و به ویژه تعاونی مسکن، 34 بلوک را در یک هزار و 453 واحد مسکونی و تجاری در نظر گرفته و چهار هزار نفر جمعیت را پذیرش کرد.

وی بیان کرد: در منطقه 10 هکتاری بافت جنوبی جولان شهری کوچک با رعایت تمام کاربری‌ها طراحی خواهد شد که در حال برنامه ریزی شهری است و هر فردی که بخواهد به صورت شخصی اقدام به اخذ پروانه کند، باید ابتدا از مهندسین مشاور استعلام داشته باشد.

پنج هزار و 17 واحد مسکونی در همدان نوسازی شده اند

اسدی از دیگر وظایف شرکت را معرفی مردم به منظور اخذ تسهیلات و نوسازی واحدهای خودمالکی در دو بخش مسکن مهر و آزاد عنوان کرد و افزود: تا کنون پنج هزار و 17 واحد با اعتباری افزون بر 10 میلیارد و 350 میلیون تومان جذب اعتبار، نوسازی شده است.

وی عنوان کرد: نوسازی بافت فرسوده تا حدودی به اتمام رسیده اما در بهسازی به دلیل عدم تعامل مناسب دستگاه‌های خدمات رسان حرکت به کندی انجام می‌شود.

اسدی در زمینه سکونتگاه‌های غیر رسمی نیز همدان را پایلوت محرومیت زدایی در سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای عنوان کرد.

وی گفت: از سال 1385 تا کنون اعتباری افزون بر 55 میلیارد تومان توسط دستگاه‌ها در این امر هزینه شده و علاوه بر پروژه‌های زیربنایی با انجام کار مستقیم و حمایت مالی از 41 پروژه در مجموع هفت پروژه فرهنگی برای جوانان این مناطق احداث شد.

34 پروژه با 1453 واحد در مناطق محروم همدان احداث شده است

وی گفت: در حال حاضر 34 پروژه با 1453 واحد در این مناطق احداث شده که به جز 2 یا 3 پروژه، مردم در مابقی واحدها ساکن شده‌اند.

اسدی اظهار داشت: سه طرح در همدان در دست اجرا است که شامل مطالعه ساماندهی میدان امام و شش خیابان منتهی به آن، اصلاح بافت فرسوده با 695 هکتار مساحت و طراحی شهری جولان است.

وی از شورای تأمین مسکن استان خواست نسبت به بافت فرسوده استان، فرصت‌ها و پتانسیل‌های این مناطق برنامه‌هایی ارائه دهند.

15 پلاک قابل نگهداری در جولان از بین رفته است

این مسئول با تأکید بر هویت‌بخشی به مناطق قدیمی استان اظهار داشت: در منطقه جولان 18 پلاک قابل نگهداری و احیا وجود داشت که متأسفانه تنها سه مورد از آنها باقی مانده است و همه هدف مجموعه نیز حفظ این سه بنای تاریخی با کمک میراث فرهنگی است.

وی با اظهار گلایه از برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها پول‌هایی از ما می‌خواهند که از توان ما خارج است، در حالی که همه دستگاه‌ها باید برای زیباسازی شهر و داشتن شهری در شأن مردم همدان تلاش کنند.

وی کار بهسازی واحدها را در همدان بسیار گسترده دانست و گفت: در بافت فرسوده همدان حتی یک کوچه هم نمی‌توان یافت که در آن ساختمانی در حال بهسازی نباشد.