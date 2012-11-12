دستگاه های خدمت رسان در کردستان موظف به تامین نیازهای مسکن مهر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوان نوسودی در جریان بازدید از طرح های مسکن مهر شهرستان سنندج اظهار داشت: طرح ملی مسکن مهر حرکتی عظیم و کم نظیر در عرصه تامین مسکن جامعه به شمار می رود که دولت تلاشگر و مهرورز در راستای برقراری عدالت در جامعه عزم و ارداه خود را برای تحقق اهداف بلند مدت این طرح بکار بسته است.

وی بیان کرد: اجرای طرح مسکن مهر موجب شده تا اقشار مختلف بضاعت مالی کم نیز بتوانند با بهره مندی از تسهیلات تخصیص یافته از سوی دولت در مدت زمانی کوتاه صاحب سرپناه شوند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: با بهره برداری از واحدهای مسکن مهر دغدغه متقاضیان برطرف شده و در مجموع شاهد برقراری آرامش و آسایش اجتماعی خواهیم بود.

نوسودی افزود: پیمانکاران باید بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی نسبت به آماده سازی واحدهای مسکن مهر بر اساس استانداردهای بخش مسکن اقدام و واحدهای مسکن مهر در زمان مقرر تحویل متقاضان و تعاونی ها مسکن مهر کنند.

وی یادآور شد: دستگاه های خدمات رسان از جمله آب و فاضلاب، برق، گاز و دیگر دستگاه های متولی باید به تعهدات خود برای ارائه خدمات عمل کرده و در موعد مقرر برای اجرای طرح های زیربنایی خود در این زمینه اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و دیگر تجهیزات مسکن در سطح استان پیمانکاران باید تلاش کنند تا از محصولات کارخانجات تولیدی استان نیازهای خود را مرتفع کرده تا در این زمینه از واحدهای تولیدی استان نیز حمایت شود.

نوسودی اظهار داشت: با تسریع در روند احداث واحدهای مسکن مهر در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از تعدادی کثیری از این واحدها خواهیم بود.