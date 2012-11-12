تساوی چلسی و لیورپول در استمفوردبریج/ سیتی از سد تاتنهام گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی در حضور بیش از 41 هزار تماشاگر ورزشگاه استمفوردبریج به نتیجه ای بهتر از تساوی 1-1 مقابل لیورپول دست پیدا نکرد. در این دیدار ابتدا جان تری در دقیقه 20 چلسی را پیش انداخت اما لوئیز سوارز در دقیقه 73 نتیجه را به تساوی کشاند.

چلسی تقریبا دو سال است نتوانسته لیورپول را در رقابتهای لیگ برتر شکست دهد و روبرتو دی ماتئو هم قبل از این بازی گفته بود لیورپول به گربه سیاه چلسی تبدیل شده و امیدوارم این بار بتوانیم آنها را شکست دهیم که باز هم این اتفاق رخ نداد.

در دیگر دیدار مهم شب گذشته منچسترسیتی با درخشش ادین ژکو موفق شد تاتنهام را از پیش رو بردارد. در این دیدار که در حضور نزدیک به 48 هزار تماشاگر ورزشگاه اتحاد برگزار شد من سیتی موفق شد با نتیجه دو بر یک تاتنهام را از پیش رو بردارد.

ابتدا استیون کالکر در دقیقه 21 تاتنهام را پیش انداخت اما سرخیو آگوئرو در دقیقه 65 نتیجه را به تساوی کشاند. ادین ژکو مهاجم تعویضی سیتی در دقیقه 88 و در فاصله دو دقیقه مانده به سوت پایان بازی تیم روبرتو مانچینی را نجات داد و دروازه تاتنهام را برای دومین بار باز کرد تا 3 امتیاز شیرین به حساب سیتی واریز شود. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* منچسترسیتی 2 – تاتنهام یک

* نیوکاسل صفر – وستهام یک

* چلسی یک – لیورپول یک



جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 27 امتیاز

2- منچسترسیتی 25 امتیاز

3- چلسی 24 امتیاز

4- اورتون 20 امتیاز

18- ردینگ 6 امتیاز (یک بازی کمتر)

19- ساوتهمپتون 5 امتیاز

20- کوئینزپارک رنجرز 4 امتیاز