شماره جدید فصلنامه کتاب نقد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و هفت و پنجاه و هشتمین شماره فصلنامه انتقادی - فکری کتاب نقد با مقالات سند صائب دانش سیاسی، تکون دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت و ... منتشر شد.

سند صائب دانش سیاسی(سرمقاله) از محمدجواد رودگر، تکون دانش سیاسی شیعه در گذار از امامت به نیابت به قلم محسن مهاجرنیا، چیستی حکمت سیاسی متعالیه نوشته ابوالحسن حسنی، حوزه علمیه قم و رویکردهای کنونی روحانیت به فقه سیاسی از عبدالوهاب فراتی، قلمرو سیاسی دین از دیدگاه استاد مطهری تألیف ولی الله عباسی از جمله این مقالات است.

همچنین عرفان سیاسی از بهرام دلیرنقده ای، مشورت در اندیشه سیاسی امام علی(ع) نوشته علی اصغر فیضی پور و محمدحسن فیضی پور، نیز از دیگر مقالات منتشره در این شماره است.

همچنین پنجاه و نهمین و شصتمین شماره فصلنامه انتقادی - فکری کتاب نقد با مقالاتی مانند جامعیت فقه سیاسی شیعه، امام خمینی(ره) و مسئله نظارت و تحدید قدرت سیاسی و ... منتشر شد.

جامعیت فقه سیاسی شیعه(سرمقاله) از محمدجواد رودگر، امام خمینی(ره) و مسئله نظارت و تحدید قدرت سیاسی از سیدسجاد ایزدهی، ماهیت و مؤلفه های قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم نوشته سیدکاظم سیدباقری، گزارش تحلیلی از کتاب «نظریه قدرت برگرفته از قرآن و سنت» به قلم محمدهادی مفتح از جمله مقالات منتشر شده این شماره است.

عرفان و سیاست تألیف بهرام دلیر و بررسی سیر تحولات تاریخی حقوق اجتماعی زن در باب قضاوت و مرجعیت در فقه از مجید وزیری و عزیزه نوری شاولد علیایی از دیگر مقالات چاپ شده این شماره است.