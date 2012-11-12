به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت گاز خراسان شمالی علت قطع گاز را با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای گازدار کردن خطوط تغذیه و ایستگاه‌های TBS شهرک صنعتی و مسکن مهر فاروج، گاز برخی از مناطق این شهرستان عنوان و اعلام کرده است: روز دوشنبه 22 آبان ماه از ساعت هشت الی 19 به مدت 11 ساعت قطع خواهد بود.

بر این اساس، گاز روستاهای سیاهدشت، سه گنبد، خیرآباد، مایوان، چوکانلو و برگرد( از بخش مرکزی)، شهر تیتکانلو و روستاهای خواجه‌ها، خبوشان، حاجی تقی، نقاب، ولی آباد، گزکوه، میرفضل الله، ترلیک، مرغزار، جعفرآباد سفلی و نجف آباد( از بخش خبوشان) و CNGهای شهرداری و کریمی از ساعت هشت صبح تا ساعت 19 بعد از ظهر امروز قطع خواهد بود.

شرکت گاز خراسان شمالی با اعلام اینکه مشترکان با رعایت نکات ایمنی، ضمن کسب اطمینان از بسته بودن تمامی شیرهای وسایل گازسوز، از دستکاری کنتور و رگولاتور خودداری کنند، تاکید کرده است: در هنگام وصل گاز، حدالامکان یکی از اعضای خانواده در منزل حضور داشته باشند.