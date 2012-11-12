۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۲۸

محبت خواه:

آزاد راه ارومیه - تبریز تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری می‌رسد

آزاد راه ارومیه - تبریز تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری می‌رسد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: آزاد راه ارومیه ـ تبریز به طول 149کیلومتر که به عنوان یکی از طرح های بزرگ وزرات راه و شهرسازی، نقش کلیدی در توسعه محورهای ارتباطی شمالغرب کشور ایفا می کند تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه یکشنبه شب در نشست خبری افزود: این طرح در دو بخش ساخت پل میان گذر دریاچه ارومیه و آزاد راه شهید کلانتری ترسیم شده است و در حال حاضر پل میانگذر مورد بهره برداری گرفته است، بهره برداری از پل میانگذر دریاچه ارومیه مسافت ارومیه و تبریز از 265 کیلومتر به 130 کیلومتر کاهش یافته و در زمان تردد این محور حدود یک و نیم ساعت صرفه جویی می شود.

وی ادامه داد: آزاد راه ارومیه - تبریز به عنوان اولین طرح ساخت آزاده راه آذربایجان غربی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 5 قطعه با شتاب مضاعف احداث می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهارداشت: بخش خصوصی در اجرای طرح ملی ساخت آزاد راه ارومیه – تبریز مشارکت جدی دارد.

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی پروژه احداث آزادراه ارومیه - تبریز در قالب طرح های مهر ماندگار استان تامین می شود افزود: احداث این زیرساخت حمل و نقل جاده ای یکی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه است که طعم شیرین بهره برداری از این طرح را تا پایان دولت دهم خواهند چشید.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این آزادراه علاوه برکاهش محسوس آمارحوادث رانندگی موجبات شکوفایی و تسریع در مبادلات تجاری واقتصادی منطقه فراهم خواهد شد.

محبت خواه با بیان اینکه این طرح از تقاطع غیرهمسطح ابوذر تا ابتدای پل میانگذر به طول37 کیلومتر در حوزه استحفاظی آذربایجان غربی در دست اجراست، یادآور شد: سه قطعه از این پروژه از سمت آذربایجان شرقی اجرا می شود.

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در ادامه از اتمام مطالعات طرح احداث آزادراه بازرگان- سه راهی ایواوغلی خبر داد و گفت: مراحل اجرایی این طرح در صورت تامین اعتبار لازم به زودی آغاز خواهد شد.

