به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه یکشنبه شب در نشست خبری افزود: این طرح در دو بخش ساخت پل میان گذر دریاچه ارومیه و آزاد راه شهید کلانتری ترسیم شده است و در حال حاضر پل میانگذر مورد بهره برداری گرفته است، بهره برداری از پل میانگذر دریاچه ارومیه مسافت ارومیه و تبریز از 265 کیلومتر به 130 کیلومتر کاهش یافته و در زمان تردد این محور حدود یک و نیم ساعت صرفه جویی می شود .

وی ادامه داد: آزاد راه ارومیه - تبریز به عنوان اولین طرح ساخت آزاده راه آذربایجان غربی با سرمایه گذاری بخش خصوصی در 5 قطعه با شتاب مضاعف احداث می شود .

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی اظهارداشت: بخش خصوصی در اجرای طرح ملی ساخت آزاد راه ارومیه – تبریز مشارکت جدی دارد .

وی با تاکید بر اینکه منابع مالی پروژه احداث آزادراه ارومیه - تبریز در قالب طرح های مهر ماندگار استان تامین می شود افزود: احداث این زیرساخت حمل و نقل جاده ای یکی از آرزوهای دیرینه مردم منطقه است که طعم شیرین بهره برداری از این طرح را تا پایان دولت دهم خواهند چشید .

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با بهره برداری از این آزادراه علاوه برکاهش محسوس آمارحوادث رانندگی موجبات شکوفایی و تسریع در مبادلات تجاری واقتصادی منطقه فراهم خواهد شد .

محبت خواه با بیان اینکه این طرح از تقاطع غیرهمسطح ابوذر تا ابتدای پل میانگذر به طول37 کیلومتر در حوزه استحفاظی آذربایجان غربی در دست اجراست، یادآور شد: سه قطعه از این پروژه از سمت آذربایجان شرقی اجرا می شود .