حمایت دانشگاه آزاد از نخبگان/ اختراعات در کردستان تجاری سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربان کیانی شامگاه یکشنبه در جریان حضور در منزل بهروز فرجی دانشجوی مخترع دانشگاه آزاد اسلامی سنندج و برنده مدال نقره اختراعات در کشور آلمان اظهار داشت: دانشگاه آزاد به اندازه توان خود از نخبگان و افراد مخترع در حوزه های مختلف حمایت می کند.

وی ادامه داد: مخترعان و افراد نخبه از ظرفیت ها و پتانسیل های جامعه در راستای رسیدن به توسعه است و خوشبختانه استان کردستان در این بخش دارای استعدادهای بسیار خوبی است که انتظار می رود تمامی ادارات و سازمان های دولتی و به ویژه مراکز آموزش عالی از این افراد به صورت ویژه حمایت کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج با بیان اینکه دانشجویان و نخبگان در استان کردستان طی چند سال اخیر موفقیت های بسیار خوبی را کسب کرده اند، ضمن تبریک کسب مدال نقره مسابقات اختراعات در کشور آلمان به بهروز فرجی، عنوان کرد: فراهم کردن زمینه برای رشد این افراد می تواند کشور را از وابستگی به کشورهای خارجی بی نیاز کند و به همین دلیل همه ما موظف به حمایت از این افراد در تمامی سطوح هستیم.

وی با بیان اینکه اختراعات جوانان کشورمان نشان دهنده رشد علمی ایران اسلامی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی در سنندج به عنوان یکی از بزرگترین مراکز آموزش عالی در استان کردستان همواره در عرصه های مختلف موفقیت های خوبی به دست آورده است که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته باید در دو بخش پژوهش و اختراع نیز موفقیت های بیشتری را در ادامه راه کسب کند.

کیانی خواستار فراهم کردن زمینه و شرایط برای تجاری سازی اختراعات نخبگان در استان کردستان شد و افزود: وقتی که جوانان با تکیه بر توانمندی ها و استعدادهای خود این موفقیت ها را برای کشور کسب می کنند وظیفه همه مسئولان و مدیران است که زمینه را برای تجاری سازی اختراعات آنها فراهم کنند.

وی در پایان بار دیگر ضمن تبریک کسب این عنوان از سوی دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج یادآور شد: کسب موفقیت های این چنین نشان می دهد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در مسیر رشد قرار گرفته است و باید با تلاش و جدیت بیشتر از سوی اعضای هیئت های علمی و خود دانشجویان این مسیر را با سرعت بیشتری ادامه دهیم.

در جریان دیدار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با بهروز فرجی، معاونین وی از جمله معاون پژوهش و فناوری، معاون آموزشی و معاون اداری و مالی نیز حضور داشتند.

بهروز فرجی جوان سنندجی و دانشجوی مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج با حضور در مسابقات جهانی اختراعات در کشور آلمان خوش درخشید و توانست در بین شرکت کنندگانی از سراسر جهان مدال نقره را به دلیل اختراع دستگاه برش و سایز بندی اتوماتیک چوب کسب کند.