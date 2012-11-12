صادرات یک میلیون دلاری شیر پگاه لرستان/ مشکلات پیش روی صنعت شیر

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الله قدوسی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان لرستان با اشاره به اینکه سرمایه ثابت شرکت شیر پگاه لرستان 15.5میلیارد تومان است، اظهار داشت: 200نفر به صورت مستقیم در این شرکت اشتغال دارند.

وی با بیان اینکه 100 نفر در شبکه توزیع محصولات شرکت شیر پگاه لرستان در 9 شهر استان فعالیت می کنند، یادآور شد: شرکت شیر پگاه در استان لرستان با 14 هزار خانوار روستایی ارتباط دارد.

ظرفیت تولید 250 تن شیر در روز

مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان لرستان با تاکید بر اینکه این شرکت در تولیدات خود از تکنولوژی روز دنیا بهره می گیرد، افزود: شرکت شیر پگاه لرستان ظرفیت تولید 250 تن شیر در روز را دارد.

قدوسی با اشاره به اینکه شرکت شیر پگاه لرستان در شش ماهه اول سالجاری 800 تن محصول را صادر کرده است، ادامه داد: این میزان صادرات معادل یک میلیون دلار است.

وی تصریح کرد: شرکت شیرپگاه لرستان محصولات خود را به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان صادر می کند.

مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان لرستان با بیان اینکه این شرکت 3 هزار و 200 مغازه لبنیات در استان را تحت پوشش خود دارد، یادآور شد: این شرکت با دارا بودن 50 کامیون یخچال دار از شبکه توزیع مناسبی برخوردار است.

برند معتبر پنیر شرکت پگاه لرستان در تهران

قدوسی یادآور شد: هم اکنون استانهای تهران، ایلام و کرمانشاه تحت پوشش شرکت شیر پگاه لرستان قرار دارد و محصولات این شرکت در این استانها به صورت مستقیم به فروش می رسد.

وی افزود: هم اکنون پنیر لرستان در اکثر مغازه های لبنیاتی تهران به عنوان برند پنیر مرغوب به فروش می رسد.

مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش 200 درصدی هزینه های برق و سوخت در این شرکت اظهار داشت: در گذشته هزینه ماهانه برق این شرکت 15 میلیون تومان بود اما امروز این میزان به 42 تا 45 میلیون تومان رسیده است.

قدوسی همچنین با اشاره به افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت مواد بسته بندی محصولات گفت: قیمت یک پاکت شیر در گذشته 57 تومان بوده است و امروز به 120تومان رسیده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش 90درصدی قیمت شیرخام در سالجاری نسبت به سال گذشته افزود: این افزایش قیمت کار واحدهای لبنی را نه تنها در لرستان بلکه در کشور با مشکل روبه رو کرده است.

ضرورت توسعه واحدهای دامداری صنعتی در لرستان

مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان لرستان عدم تناسب بین تولید شیرخام و ظرفیت صنایع لبنی را از مسائل موجود در صنعت شیر استان دانست و بیان داشت: در سیاست گذاریها باید به افزایش تولید شیرخام در لرستان توجه ویژه شود.

قدوسی با تاکید بر اینکه در سیاست گذاریها و رویکردها باید به توسعه دامداری صنعتی در استان توجه شود، اظهار داشت: متاسفانه کمتر از10 درصد از شیر تولید شده در استان در دامداریهای صنعتی تولید می شود و بیشتر آن در دامداریهای سنتی تولید می شود.

وی یادآور شد: راه اندازی واحد صنعتی کشت و صنعت لرستان می تواند مشکلات موجود در زمینه ماده اولیه صنایع لبنی در استان را حل کند.

ضرورت جلوگیری از توسعه کارگاه های سنتی تولید مواد لبنی

مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان لرستان همچنین با اشاره به افزایش کشتار دامهای شیری در استان گفت: متاسفانه به دلیل گرانی نهاده های دامی و به صرفه نبودن نگهداری دام ها برای دامداران میزان کشتار دامهای شیری افزایش یافته است.

قدوسی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه باید از توسعه ماست بندی ها به دلیل مشکلات بهداشتی جلوگیری شود، تصریح کرد: باید از توسعه فعالیتهای کارگاه های سنتی و زیرپله ای به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی جلوگیری شود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اینکه ما به دنبال توسعه خطوط تولید شرکت شیر پگاه لرستان هستیم، گفت: راه اندازی کارخانه شیر خشک، تولید پودر آب پنیر، به کار گیری آخرین روشهای بسته بندی دنیا و ... در دستور کار شرکت قرار دارد.