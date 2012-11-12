خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: روز شنبه 20 آبان یادداشتی با عنوان «نیازهای نقد ادبی امروز» از حسین پاینده نویسنده، مترجم و منتقد ادبی کشورمان در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن به آسیب‌ها، الزامات و نیازهای امروز فضای نقد ادبی در ایران پرداخته شده بود.

پاینده در این یادداشت اشاره کرده بود که یکی از بزرگ‌ترین موانع شکل‌گیری جریان هویت‌مند نقد ادبی در کشور ما، کمبود منابع علمی درباره‌ نظریه‌های ادبی و رویکردهای نقادانه است. وی تغییرات و تحولاتی را که در زمینه برپایی جلسات نقد در دانشگاه‌ها و دیگر محافل ایجاد شده بود، فرخنده ارزیابی کرده بود اما به این موضوع هم اشاره داشت که این تحولات خجسته فقط زمانی می‌توانند سمت‌وسویی واقعاً سودمند و اثرگذار داشته باشند که محتوای بحث‌هایی که در جلسات این انجمن‌های دانشگاهی و محافل غیردانشگاهی ارائه می‌شود، بر پایه‌ای نظری استوار باشد.

پاینده راه برون‌رفت از وضعیتی که نقد ادبی در ایران به آن دچار شده، را اتکا به نظریه در کنش نقادانه می‌داند و عنوان کرده بود که البته، دانستن مبانی و مسائل تئوری نقد نمی‌تواند کافی باشد. پاینده منتقد ادبی واقعی را کسی می‌داند که هم بر نظریه تسلط دارد و هم راه و روش کاربرد نظریه برای قرائت نقادانه متون ادبی را می‌شناسد. این استاد دانشگاه در یادداشت خود اشاره کرده بود «استادی» که فقط نظریه بداند اما از نقد عملی متون ادبی عاجز باشد، به آشپزی شباهت دارد که دستورالعمل پخت خوشمزه‌ترین غذاها را خوب می‌داند، لیکن از طبخ غذا ناتوان است. چنین «آشپزی» به کار عملی آشپزی نمی‌آید و نمی‌تواند نیاز کسانی را که مایل به تناول غذا هستند رفع کند.

داود ملکی صیدآبادی، نویسنده و مدیر انتشارات برزآفرین، یادداشتی را در واکنش و نقد مطلب «نیازهای نقد ادبی امروز» به خبرگزاری مهر داده است. صیدآبادی در یادداشت خود ضمن موافقت با برخی فرازهای نوشته پاینده، این نظر را مطرح می‌کند که بهترین راه در رویارویی با جلسات نقد غیرکارشناسی و غیرعلمی که در واقع موجب شهرت بیشتر کارشناسان بی‌علم و منتقدان بی‌عمل هستند، این است که بزرگانی چون دکتر پاینده، آن‌ها را مورد توجه قرار ندهند و اصطلاحا آب به آسیاب آن‌ها نریزند.

متن مشروح این یادداشت با عنوان «درس پس می‌دهیم»، در ادامه می‌آید:

چند روز پیش یادداشتی را از جناب آقای دکتر پاینده خواندم که کمی وسوسه‌ شدم نقدی برآن بنویسم. همان‌طور که ایشان و اساتید دیگر ادبیات می‌دانند، ادبیات و کلا دنیای هنر وآثار هنری جای هیچ گونه تعارف، مبالغه و تساهل نیست. پس اجازه می‌خواهم بی‌پرده وبی تعارف به‌عنوان یک شاگرد دربرابر یک استاد درس پس بدهم.

در ابتدا، یادداشت آقای دکتر با رجوع به سمت کمبود منابع علمی شروع شد که در خصوص موضوع منابع علمی و مباحث مربوطه، دهانم از تعجب باز ماند که مگر در ایران ما کتاب‌های علمی مرتبط با نظریه‌های ادبی یا مگر کارشناسان و اساتید تولید علم کم داریم؟

این نقد را اینگونه دنبال می‌کنم که علوم انسانی و به‌خصوص ادبیات در هر جامعه با رشد و یا تغییرات فکری همان جامعه رشد و تکامل پیدا می‌کند، به عنوان مثال در جامعه‌ای مثل جامعه ما که هنوز در گذار بین سنت و مدرنیته است، که در بسیاری جاها عده‌ای هنوز در دوران اسطوره و بعدها سمبولیسم هستند، چگونه می‌توان از منابع خارجی که در مورد مدرنیسم و پسامدرنیم صحبت به میان می‌آورند استفاده کنیم؟!

باز درهمان جامعه عده‌ای به عنوان پیشرو وجود دارند که جدای از مسایل سیاسی حاکم بر اجتماع مشغول کشف، تحقیق، بررسی و تولید نظریه‌های جدیدتر از زمان حال هستند، اما این اتفاق آیا در حال کشور ما می‌افتد؟ آیا این وظیفه برعهده دانشگاهیان چه اساتید و چه دانشجویان رشته‌های غیر از ادبیات است؟

اما آنچه که من، با سنی تقریبا هم سن انقلاب اسلامی، ازغالب اساتید محترم دیده‌ام؛ یا گوشه‌گیری بوده یا گه‌گاهی دو خط شعری آن هم از باب خالی نبودن عریضه!

همان‌طور که ایشان و سایر اساتید، بهتر می‌دانند این خالی کردن صحنه موجبات فراهم آمدن زمینه بسیاری برای تاخت و تازهای رندانه و باری به هر جهت فرصت طلبانی می‌شود که این بار عرصه سیمرغ را جولانگاه خود می‌بینند. چنان‌که خود ایشان هم به عینه مصداق این عرایض را می‌بینند. می‌بینند که چگونه عرصه تفکر و اندیشه به بازار فروش کاغذ پاره‌هایی تبدیل شده که به تناسب بلندی صدای فروشنده میزان فروش آنها هم بالا می‌رود و در این بین چه صداهایی که در گلو خفه می‌ماند.

نقدی بر گوشه دیگری از یادداشت آقای دکتر پاینده می‌زنم که نوشته بودند «اکنون چند سال است که دانشجویان بسیاری از دانشگاه‌ها (حتی در رشته‌های غیر علوم انسانی) اقدام به تشکیل انجمن‌هایی کرده‌اند که در جلساتشان اساساً به همین موضوع (نقد آثار ادبی) پرداخته می‌شود. این تحولی درخور اعتناست، زیرا در گذشته دانشگاه از رویدادها و تحولات ادبی به دور بود و این‌طور به نظر می‌رسید که کار دانشگاهیان منحصر به این است که در مدح فلان شاعر کلاسیک و بی‌نظیر بودن فلان اثر ادبی متعلق به چندین قرن پیش سخن بگویند و از پژوهش در خصوص درونمایه‌ها و ویژگی‌های آن آثار غفلت بورزند.»

هنوز نمی‌دانم که ایشان چگونه این صحبت‌ها را که احساس می‌شود صحبتی از روی مصلحت اندیشی شغلی بوده است را توجیه می‌کنند! اما مایلم بدانم که گذشته‌ای که ایشان از فقر علمی و عملی دانشگاه‌های آن صحبت به میان آورده‌اند سال‌های دور بوده یا همین چند سال گذشته؟ بد نیست نگاهی به دانسته‌های پیروان چند دهه قبل از انقلاب را مروری بکنیم؛ از جمالزاده گرفته تا احمد محمود، کدامشان را، که همه از دانایان و عالمان ادبیات بوده اند، می‌توان انکار کرد؟ دکتر خانلری؟ صادق هدایت؟ هوشنگ گلشیری؟ صادق چوبک؟ و....

من که بعید می‌دانم بتوان در تلاش، توان و پیشرفت تاثیرگذار گذشتگان «ان قلت» آورد. البته سعی بر دفاع از ایشان نیست چون آثار آن‌ها هرکدام گویای همه چیز است، اما تعجب بیشتر این جاست که تملق شاعران و نویسندگان گذشته‌های دور الان بیشتر اتفاق می‌افتد یا آن‌زمان؟ آیا این همه نویسنده دانشگاهی که با گذشت چند دهه هنوز نویسنده‌ای نتوانسته چند اثر مانند آنها خلق کند برآمده از سطح دانشگاه‌هایی منفعل بوده‌اند یا اساتید منفعلی که در حال حاضر یک بیت شعر مناسبتی چیزی برای ارائه ندارند حاصل انفعال دانشگاه هستند؟

گواه مدعای بسیاری، انبوه جلساتی است که هر هفته در خصوص کتاب وتازه‌های نشر شکل می‌گیرد، اما بعید است در کثرت چیز به درد بخوری پیدا شود. که اگر می‌شد تا به حال باید کاری، اثری چیزی رخ می‌نمود. آقای دکتر صحیح می‌گویند که نباید نظرات شخصی بر عقاید کارشناسانه و مبتنی بر نظریات و تئوری‌های علمی چیره شود، اما این حلقه‌های دوستی که در ورای اسم نقد، درآن‌ها برای هم نوشابه باز می‌کنند، برگرفته از فضایی است که خودمان به وجود آورده‌ایم.

بله در این جلسات هرچه ارتباط و قدرت لابی مدیر برگزارکننده بیشتر باشد افراد سرشناس حضور پیدا می‌کنند. جلساتی که بر اساس فرمایشات آقای دکتر پاینده هم تعدادشان راضی کننده است و هم بیشتر شدنشان مایه خرسندی، اما به واقع اینطور نیست.

شما نوشتید «در گذشته اکثر جلسات موسوم به «نقد کتاب»، بیش از آن‌که بر پایه ‌نظریه‌های ادبی استوار باشد، بر اساس سلیقه‌های شخصی این یا آن «صاحب‌نظر سرشناس» برگزار می‌شدند.» اما این نه در گذشته بلکه در حال حاضر هم در حال اجراست.

شما نگاشتید «منتقد ادبی واقعی کسی است که هم بر نظریه تسلط دارد و هم راه و روش کاربرد نظریه برای قرائت نقادانه متون ادبی را می‌داند. «استادی» که فقط نظریه بداند، اما از نقد عملی متون ادبی عاجز باشد، به آشپزی شباهت دارد......» اما کمی دیر شده آقای دکتر پاینده. دیگر آردها ریخته و الک‌ها آویخته است، تنها راه یا تنها دوایی که می‌شود برای این‌گونه جلسات (که در ورای آن‌ها؛ تلاش مذبوحانه برای شهرت بیشتر کارشناسان بی‌علم و منتقدان بی‌عملی ‌است که حتی خودشان یک سطر داستان ننوشته‌اند، به چشم می‌خورد،) تجویز کرد، این است که بزرگان، کمتر آب به آسیابشان بریزند.

اما تاکید می‌کنم که من هم با دکتر پاینده موافقم که منتقد ادبی واقعی کسی است که هم بر نظریه تسلط دارد و هم راه و روش کاربرد نظریه برای قرائت نقادانه متون ادبی را می‌داند.