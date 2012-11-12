به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکچهارم نهایی سی و هفتمین دوره رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان آسیا، روز یکشنبه با برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که با صعود تیمهای ازبکستان، کرهجنوبی، استرالیا و عراق به جام جهانی جوانان 2013 ترکیه و حذف تیمهای مدعی ایران و ژاپن همراه بود.
در نخستین مسابقه این مرحله ازبکستان دو مرتبه شکست برابر سوریه را با تساوی عوض کرد تا در نهایت دو تیم در پایان 90 دقیقه و دو وقت 15 دقیقه اضافه به تساوی 2 بر 2 رضایت دهند. در ضربات پنالتی اما ازبکستان با درخشش "آسیلبک آمانوف" دروازهبان خود با نتیجه 3 بر صفر سوریه را شکست داد تا در مجموع با پیروزی 5 بر 2 برابر این تیم عربی، جواز حضور در جام جهانی 2013 ترکیه را کسب کند.
تیم فوتبال جوانان ایران که عنوان بهترین تیم مرحله گروهی این رقابتها را یدک میکشیدند، در دومین دیدار مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه 4 بر یک برابر کرهجنوبی تن به شکست داد تا همچنان در حسرت صعود به جام جهانی و قهرمانی آسیا بماند.
نبرد جوانان استرالیا با تیم اردن شگفتیساز، سومین مسابقه این مرحله بود که با هت تریک "کوری گامیرو" استرالیاییها در این بازی پیروز شده و جواز حضور در جام جهانی جوانان را کسب کردند.
در آخرین بازی مرحله یکچهارم نهایی این جام، جوانان عراق با نتیجه 2 بر یک از سد ژاپن گذشت و بزرگترین شگفتی را در این مرحله از مسابقات قهرمانی جوانان آسیا رقم زد و به جام جهانی جوانان ترکیه صعود کرد.
تیمهای نوجوانان ازبکستان و عراق هم جواز حضور در جام جهانی را کسب کرده بودند و با صعود تیمهای جوانان این دو کشور به جام جهانی، آنها را باید موفقترین تیمهای آسیایی در ردههای پایه دانست.
نتایج دیدارهای مرحله یکچهارم نهایی رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
* ازبکستان 2(3) - سوریه 2(0)
گلها: ایگور سرگیاف(44) و ایهتیور تاشپولاتوف(76) برای ازبکستان - حمید میدو(38) و محمود آلمایاس(2+45) برای سوریه
ضربات پنالتی: کوزاک ولادمیر، تیمور خکیموف و سردار سابیرخودیاف از ازبکستان پنالتیهای خود را گل کردند اما محمود آلمایاس، خالد آلمباید و احمد الخدور از سوریه پنالتیهای خود را از دست دادند.
* کرهجنوبی 4 - ایران یک
گلها: چانگجین(2)، لی کوانگهون(49)، سئونگ جون(81) و چانگهون(5+90) برای کرهجنوبی- علیرضا جهانبخش(29) برای ایران
* استرالیا 3 - اردن صفر
گلها: کوری گامیرو(10، 55 و 83) برای استرالیا
* عراق 2 - ژاپن یک
گلها: جبار المیاحی(34) و علی عدنان خدیم(53) برای عراق - شینیا یاجیما
برنامه دیدارهای مراحل پایانی سی و هفتمین دوره مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
مرحله نیمه نهایی:
چهارشنبه - 24/08/1391
بازی شماره 29: کرهجنوبی- ازبکستان، ساعت 15:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
بازی شماره 30: عراق - استرالیا، ساعت 19:30، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
شنبه - 27/08/1391
* برنده بازی شماره 29 - برنده بازی شماره 30، ساعت 16:15، ورزشگاه امارات شهر راس الخیمه
