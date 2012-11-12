پیروزی رئال و بارسا، تساوی والنسیا و شکست سویا

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا که در خانه مایورکا به میدان رفته بود موفق شد با نتیجه 4 بر دو میزبان خود را شکست دهد. در این دیدار ژاوی (28)، لیونل مسی (44، 70) و کریستین تیو (45) برای بارسا گلزنی کردند. مسی با دو گلی که در این بازی به ثمر رساند موفق شد رکورد پله را بشکند.

در دیگر دیدار شب گذشته رئال مادرید در زمین ختافه با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید. در این دیدار ابتدا کریس رونالدو در دقیقه 21 رئال را پیش انداخت اما آنخل بازیکن تعویضی ختافه در دقیقه 62 نتیجه را به تساوی کشاند. آلوارو موراتا در دقیقه 84 دومین گل رئال را به ثمر رساند تا شاگردان مورینیو دست پر به خانه بازگردند. ژابی آلونسو در دقیقه 72 این دیدار یک ضربه پنالتی را از دست داده بود.

نتایج کامل رقابتهای شب گذشته لالیگا به شرح زیر است:

* وایادولید یک – والنسیا یک

* بیلیائو 2 – سویا یک

* مایورکا 2 – بارسلونا 4

* اتلتیکومادرید 2 – ختافه صفر

* لوانته یک – رئال مادرید 2



جدول رده بندی:

1- بارسلونا 31 امتیاز

2- اتلتیکومادرید 28 امتیاز

3- رئال مادرید 23 امتیاز

4- رئال بتیس 19 امتیاز

--------------------------

18- دپورتیوو 10 امتیاز

19- اسپانیول 9 امتیاز

20- اوساسونا 8 امتیاز