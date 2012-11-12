تصاویری از صحنه مصدومیت شدید بازیکن چلسی/ "جی تی" فصل را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر، جان تری در دیدار با لیورپول که به تساوی یک بر یک دو تیم انجامید به شدت از ناحیه زانوی راست دچار صدمه دیدگی شد. بدن "لوییز سوارز" در نیمه اول این بازی بر روی پای مدافع چلسی قرار گرفت و به نظر می رسد که این بازیکن به دلیل آسیب دیدگی شدید از ناحیه رباط تا پایان این فصل از رقابت های لیگ برتر نتواند تیم خود را همراهی کند.

"جان تری" شب گذشته مجبور شد که با عصا ورزشگاه استمفوردبریج را ترک کند. "روبرتو دی ماتئو" ابراز امیدواری کرد که مصدومیت مدافع تیمش جدی نباشد.





لحظه آسیب دیدگی تری که با دوربین تلویزیونی ثبت شده است

سرمربی چلسی اظهار داشت: اینگونه مواقع همواره نگران کننده است. او باید برای انجام آزمایش های بیشتر به بیمارستان برود. ما واقعا از شدت آسیب دیدگی خبر نداریم و تا نتایج عکسبرداری را نبینیم نمی توانیم در این زمینه حرفی بزنیم. امیدواریم که این مصدومیت، بلند مدت نباشد.

تک گل چلسی در این دیدار را جان تری به ثمر رساند و از آن سو گل تساوی بخش لیورپولی ها را هم سوارز وارد دروازه آبی‌پوشان کرد.





تری در این لحظه از درد به خود پیچید و تقاضای کمک کرد

سوارز بر روی توییتر خود نوشت: شرم آور است که نتوانستیم سه امتیاز این بازی را بگیریم. خوشحالم که با گل خود به تیمم بار دیگر کمک کردم... در مورد تری هم باید بگویم که امیدوارم مصدومیتش جدی نباشد. بر پایه گزارش سان چنانچه رباط صلیبی تری آسیب دیده باشد او تا 6 ماه قادر به حضور در میدان نخواهد بود.





جی تی به دلیل آسیب دیدگی شدید مجبور شد از عصا استفاده کند

این آسیب دیدگی در بدترین زمان ممکن برای تری رخ می دهد. او به تازگی محرومیت چهار جلسه ای اتحادیه فوتبال را به دلیل اهانت نژادپرستانه به آنتون فردیناند"، مدافع کویینزپارک رنجرز، پشت سر گذاشته بود.