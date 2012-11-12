به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علاءالدین بروجردی درباره پیگیری مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس در زندان، گفت: پیگیری مرگ این وبلاگ نویس به کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذار شده است که ریاست آن بر عهده محمدرضا محسنی ثانی است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون در طول چند روز گذشته پیگیر این موضوع از پلیس فتا بود، افزود:‌ ساعت ۱۴ امروز ( دوشنبه ۲۲ آبان ماه) جلسه‌ای برای پیگیری این موضوع در محل کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور مسئولان ناجا برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پیگیری این مسئله کار دقیق و حساسی است، تصریح کرد: در بررسی این موضوع باید مسئولان مربوطه حضور داشته باشند که در پایان جلسه، اطلاع رسانی درباره این موضوع انجام می‌شود.

بروجردی با بیان اینکه باید کار دقیقی درباره مرگ این وبلاگ نویس انجام شود، یادآور شد: طبق اطلاعات اولیه آثار ضرب و شتم در بدن این فرد دیده نشده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پیگیری موضوع‌ها بسیار دقیق عمل می‌کند، تاکید کرد: در موضوع پیگیری واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان هم برای بررسی موضوع مهدی دواتگری و صفر نعیمی‌رز دو عضو مجرب کمیسیون این ماجرا را پیگیری کردند و پس از ارائه اولیه گزارش به کمیسیون، گزارش نهایی را هفته بعد به هیات رئیسه اعلام می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون در رسیدگی به این موضوع، کار دقیق و همه جانبه‌ای را با حضور دستگاه‌های مربوطه انجام می‌دهد.

احمد توکلی در جلسه علنی دیروز صبح مجلس شورای اسلامی گفت: وبلاگ‌نویسی به نام ستار بهشتی ظاهرا به اتهام اهانت به مسئولان به دلیل فراخوان دادن در وبلاگ خویش بازداشت شده و در زندان جان باخت و چند روزی است رسانه‌های خارجی و دولت‌های غربی بر سر این مسئله غوغا به پا کرده‌اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس افزود: چرا وزارت خارجه و دستگاه قضایی در خصوص این وبلاگ‌نویس توضیح نمی‌دهند، چرا که در زندان مرگی اتفاق افتاده و باید مسئولان پاسخ دهند و پاسخ‌شان نیز باید قانع‌کننده باشد. من به کمیسیون امنیت ملی مجلس توصیه می‌کنم که فعال شود و حقیقت را کشف کند.