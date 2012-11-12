مرمت ناشیانه مناره تاریخی مسجد جامع گرگان!

به گزارش خبرنگار مهر، مناره تاریخی از شاخص ترین ویژگی های مسجد 1200 ساله جامع گرگان است که در هسته مرکز شهر واقع شده است.

مناره مسجد جامع گرگان تنها قسمت باقیمانده از معماری سلاجقه است که در کنار ورودی شرقی مسجد به داخل حیاط در بطن ساختمان های دوره های بعد قرار گرفته و تنها بخشی از آن از پوشش شیروانی بیرون آمده است. این مناره مانند سایر مناره های مناطق شمالی ایران به دلیل آب و هوا، کوتاه و سقف آن بزرگتر از حد معمول است و از مشخصات باند سبک معماری ، نداشتن اختلاف پهنا بین پایه و قسمت فوقانی و تزئین آنها با آجر بوده است.

تعمیر و مرمت ناشیانه مناره مسجد جامع

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان درگفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با مرمت مسجد جامع گرگان گفت: این مسجد قدمتی تاریخی دارد که به دوره سلجوقی برمی گردد.



قربان عباسی بیان داشت: مناره این مسجد در طول سالها توسط کسانی تعمیر و مرمت شد که هیچ اطلاعی از بحث های تاریخی نداشتند.



وی اظهار داشت: متاسفانه مناره تاریخی مسجد جامع گرگان مورد دیواره چینی قرار گرفت و ما در نظر داریم این مسجد را به کاربری اصلی اش بازگردانیم .



به گزارش مهر، مسجد جامع گرگان دارای دو ایوان غربی و شرقی است و مناره روبرویی در سمت جلوی مسجد است، این مناره از نوع آجری، ملات بوده و بعدها براثر مرمت گچ و ساروج نیز به آن افزوده شده و نمای بیرونی آجری دارای تزئینات است و بازتاب معماری آجری سبک سلجوقیان یعنی حدود 900 سال پیش است.



مناره دارای راه پله مارپیچ است که به بالای مناره هدایت می شود و قسمت پائین مناره آیه 32 سوره مبارکه " فصلت" نقش بسته است.



دورادور و در گردش بیرونی مناره کتیبه ای به خط کوفی بنایی در نمای بیرونی آن مشخص است و تزئینات آجری زیبا در نمای بیرونی یادمان سبک معماری آجر چینی عصر سلجوقیان از شاخص ترین ویژگیهای این مناره است.

تبدیل کاخ آقامحمدخانی به موزه زن





مدیرکل میراث فرهنگی گلستان همچنین درباره کاخ آقا محمد خانی که در استان واقع شده است، گفت: در نظر داریم این کاخ را به موزه زن در دفاع مقدس تبدیل کنیم که سپاه این کاخ را به ما واگذار کرد و برای اجرای این طرح 2.5 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

نشست تنها پل با تزیینات آجری ایران

عباسی با اشاره به نشست پل تاریخی آق قلا و تنها پل با تزیینات آجرکاری برآمده ایران بر اثر سیل های اخیر اشاره و اضافه کرد: باید بتوانیم این پل را هم به کاربری اصلی اش بازگردانیم که میراث فرهنگی در این مورد کارهای اولیه خود را آغاز کرده است و تعداد دهنه پل را به چهار دهنه افزایش دادیم تا انشالله به کاربری اصلی اش بازگردد.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان درباره مرمت مدرسه کریم ایشان نیز بیان داشت: برای مرمت این طرح 2.8 میلیارد ریال اعتبار تاکنون اختصاص داده شده و پیشرفت خوب است.

عباسی ادامه داد: امیدوار هستیم تا در بحث گردشگری مذهبی که یکی از زیر شاخه های گردشگری در استان است، بتوانیم به صورت ویژه کار کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت گردشگری تاریخی گفت: در بحث گردشگری تاریخی، جهانی شدن برج تاریخی قابوس را در کارنامه داریم و با توجه به ظرفیت هایی که استان در این زمینه دارد توانستیم با دستور ویژه معاون میراث فرهنگی کشور و همچنین رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور فرآیند ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان را نیز در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم پرونده را به یونسکو بفرستیم.



عباسی بیان داشت: البته استان ظرفیت های تارخی بیشتر از این را دارد تا آثارش در فهرست جهانی شدن قرار بگیرد.



بیش از دو هزار اثرتاریخی و فرهنگی در گلستان شناسایی شده که تاکنون بیش از 600 اثر ثبت ملی و یک اثر ثبت جهانی شده است.