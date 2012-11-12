جایگاه و حساسیت شاغلان اتاق عمل در چرخه سلامت باید شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب جعفری شامگاه یکشنبه با بیان این مطلب در همایش روز جهانی اتاق عمل (14 نوامبر) در اراک افزود:رشته اتاق عمل یکی از زیرشاخه های پرستاری است که ارتقای مدارج تحصیلی این بخش و ایجاد جهش در مهارت های حرفه ای آن در دست پیگیری است.

وی ادامه داد: دانشجویان و دانش آموختگان رشته اتاق عمل باید بیمه مسئولیت را به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار دهند چرا که ماهیت کار و احتمال خطاهای انسانی همیشه در کمین است.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور در ادامه با اشاره به نسبت ناهمگون تعداد پرستاران به تخت های بیمارستانی کشور گفت: نسبت تعداد پرستاران به تخت های بیمارستانی هم اکنون شش دهم نفر است که تا حد استاندارد جهانی فاصله زیادی دارد.

جعفری استاندارد جهانی به ازای هر تخت بیمارستانی را یک و نیم پرستار عنوان کرد و افزود: مسئولان و تصمیم سازان کشوری باید با برنامه و راهکارهای مناسب زمینه جذب نیرو در این حوزه را مهیا کنند.



وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون ارتقای بهره وری پرستاران گفت: در این قانون کاهش ساعت کار تکلیف شده و با توجه به قانون بازنشستگی 20 ساله زنان و 25 ساله مردان پرستار،باید هرچه زودتر برای این حوزه فکری شود.



رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشوراز اجرایی شدن 70 درصد از قانون ارتقای بهره وری پرستاران با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: 525 وظیفه پرستاران کشور در سازمان استاندارد ثبت ملی شده و نظام پرستاری کشور به دنبال کیفیت بخشی خدمات و بهبود وضعیت رفاهی و حرفه ای این قشر است.