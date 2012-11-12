رابطه غیر متعارف پتریوس با یک زن از تابستان گذشته برای ما آشکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، مقام های دولتی در واشنگتن گفتند: مقام های ارشد آمریکایی در اف بی آی و دیوان عالی کشور از تابستان درباره ارتباط خارج از روابط زناشویی دیوید پتریوس رئیس سازمان سیا با یک زن اطلاع داشتند.

یک مقام آمریکایی در این باره گفت: علیرغم اطلاعاتی که در این زمینه به مقام های قضایی و پلیس فدرال آمریکا داده شده بود آنها تا هفته گدشته این موضوع را به هیچ کسی در بیرون سازمان بروز نداده بودند؛ زیرا که تحقیقات کامل نشده بود و نگرانی های اولیه درباره نقض مسائل امنیتی وجود داشت که اقدامات فوری تری را طلب می کرد که افشا اطلاعات را توجیه نمی‌کرد.

به گزارش مهر، جریان رسوایی "دیوید پتریوس" رئیس سازمان سیا از آنجا آغاز شد که یک زن نزدیک به رئیس سازمان سیا به نزد اف.بی.آی رفت و از دریافت نامه های تهدید آمیز از سوی "پائولا برادول" خبر داده بود.

برادول زنی است که بیوگرافی پتریوس را تهیه و آن را منتشر کرده است.

تحقیقات اف.بی.ای در این رابطه ادامه داشت تا آنکه تحقیقات نشان داد که ای‎میل هایی میان پتریوس و برادول رد و بدل شده است.



در همین رابطه یک مقام امنیتی آمریکا به رویترز گفت: حضور دو زن در پرونده پتریوس ثابت شده است که یکی از آنها براودل و دیگری جیل کلی 37 ساله اهل فیلادلفیا است. وی رابط وزارت خارجه آمریکا با فرماندهی عملیات های ویژه بوده است.



رسوایی اخیر در رابطه با پرونده پتریوس یکی از بزرگترین رسوایی ها در آمریکا در سطح مقام های ارشد بوده است.



دیوید پتریوس یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا بود که مدارج ترقی را بعنوان یک نظامی پیموده و در زمان جنگ در عراق و افغانستان بعنوان فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا کمک شایانی به کشورش کرده است.



وی مبتکر مسلح کردن سنی ها در عراق برای مقابله با القاعده بود که موفقیت چشمگیری بدست آورد.