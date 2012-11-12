خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: حسین رحال مدیر بخش سایبری حزب‌الله لبنان است که 5 پایگاه خبری به زبان‌های عربی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی را در برمی‌گیرد و 85 سایت متفاوت در حزب الله را هم پشتیبانی می‌کنند. برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات فرصتی بود که دکتر رحال ضمن بازدید از بخش‌های نمایشگاه و نیز خبرگزاری مهر، در گفتگویی بحث‌هایی را درباره کاستی‌های جریان‌های رسانه‌ای در جهان اسلام مطرح کند. این گفتگو در ادامه از نگاه شما می‌گذرد:

با توجه به تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام، کم و کاستی‎های قابل اعتنایی در رسانه‌های جهان اسلام و منطقه در انعکاس و جهت‎دهی به افکار عمومی به ویژه پس از انقلاب‌های عربی دیده می‌شود. علت این موضوع از نگاه شما چیست؟

من هم قبول دارم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، ما اخبار و اطلاعاتمان از طریق خبرگزاری‎ها و تلویزیون‎های بین‌المللی مانند سی ان ان، بی بی سی و الجزیره توزیع می‌شوند. این رسانه‎ها تفکر مخصوص به خود را دارند و بی‌طرف نیستند. مساله اصلی در اینجاست که مسلمانان برای دستیابی به اخبارشان وابسته به دیگران و حتی دشمنانشان هستند و برای این موضوع باید فکری کنیم. امیدوارم با تشکیل اتحادیه‎ مطبوعات جهان اسلام، همکاری مطبوعاتی میان رسانه‌های مسلمان تسهیل شود و سیستم انتشار اخبار و اطلاعات را میان کشورهای اسلامی، میان روزنامه‎نگاران مسلمان و میان نشریات مسلمانان به صورت کامل تغییر پیدا کند.

شما اولویت‏های اتحادیه و رسانه‎های جهان اسلام با توجه به حساسیت‌های مقطع کنونی جهان اسلام را چه می‌دانید؟

اولویت‎های متعددی وجود دارد که مهم‎ترین آنها تقویت اتحاد و انسجام جهان اسلام است. اصلی‎ترین پوشش رسانه‏های خارجی و برنامه‎ریزی غربی‎ها، ایجاد درگیری میان مسلمانان و مصادره دستاورهای انقلاب‏هاست؛ البته اگر بشود نام برخی از آنها را انقلاب گذاشت. سعی رسانه‌های غربی در این است که به جای آن که جهان اسلام را نیروی مخالفی مقابل آمریکا و اسرائیل معرفی کند، نزاع و دشمنی میان مسلمانان را با نفوذ در میان آنها تشدید کند. این نزاع گاه در داخل یک کشور و گاه بین کشورها و گاه میان قومیت‎های مسلمان، اعراب، کُرد، فارس و تُرک رخ می‌دهد.

نتیجه مساله فوق این خواهد بود که توجه ما از اصلی‎ترین پروژه استعماری که بحث اسرائیل است، منحرف خواهد شد و دشمنان اسرائیل به جای درگیری با او باهم درگیر می‌شوند.

موافقید که در مواجهه با رسانه‎های غرب، باید از همان روش‎ها و تکنیک‎های آنها برای مقابله استفاده کرد؟

هم از تکنیک‎های آنها می‎توانیم استفاده کنیم، هم از تکنیک‎های جدید، اما اگر بخواهیم دقیق‎تر بگوییم، نمی‎توانیم به همان پوششی که آنها برخوردارند، برسیم. ما در حال دفاع از خود هستیم، ولی آنها دهه‎های متمادی است که قدرت استعماری بوده‎اند. در نتیجه چون ماهیت کاری‎مان متفاوت است، برخی از تکنیک‎های ما هم باید متفاوت باشد که خواهد بود.

بحث اصلی این است که رسانه‌های مسلمان چطور با همدیگر همکاری کنند تا بتوانند به خوبی از منابع‎شان استفاده کنند. زمانی که از منابع و ذخایرمان به خوبی استفاده کنیم، خواهیم توانست عقاید و نظرهایمان را به تمام دنیا عرضه کنیم.

من به شخصه معتقدم هرچند نمی‎توانیم به همان حجم پوشش رسانه‌های غربی دست یابیم، اما باید بگذاریم تمام دنیا به دیدگاهمان دسترسی داشته باشند. ما باید موازنه را تغییر دهیم. در آن صورت، یک خبر را تنها از یک منظر نخواهیم داشت، بلکه از دیدگاه‎های مختلفی آن خبر وجود خواهد داشت که یکی از آنها خبری خواهد بود که ما تهیه کرده‎ایم و در مرحله اول، این مساله رضایت‌بخش خواهد بود.

نقش بخش سایبری به طور کلی و رسانه‎های وابسته به حزب‌الله در این زمینه چه می‏تواند باشد؟

رسانه‎های سایبری اهمیت بسزایی در این جریان دارند، اما ما هنوز در ابتدای راه هستیم. مساله اصلی این است که باید کیفیت کارمان را بالاتر از الان ببریم. باید اخبار بهتری تولید کنیم تا بتوانیم با مخاطب بیشتری ارتباط برقرار کنیم. باید به مخاطبمان اخبار صحیح بدهیم و اعتماد آنها را جلب کنیم. مسیر طولانی‎ای است، اما آن را شروع کرده‎ایم.