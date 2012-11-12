خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: حسین رحال مدیر بخش سایبری حزبالله لبنان است که 5 پایگاه خبری به زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی را در برمیگیرد و 85 سایت متفاوت در حزب الله را هم پشتیبانی میکنند. برگزاری نمایشگاه بینالمللی مطبوعات فرصتی بود که دکتر رحال ضمن بازدید از بخشهای نمایشگاه و نیز خبرگزاری مهر، در گفتگویی بحثهایی را درباره کاستیهای جریانهای رسانهای در جهان اسلام مطرح کند. این گفتگو در ادامه از نگاه شما میگذرد:
با توجه به تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام، کم و کاستیهای قابل اعتنایی در رسانههای جهان اسلام و منطقه در انعکاس و جهتدهی به افکار عمومی به ویژه پس از انقلابهای عربی دیده میشود. علت این موضوع از نگاه شما چیست؟
من هم قبول دارم مشکلات بسیار زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، ما اخبار و اطلاعاتمان از طریق خبرگزاریها و تلویزیونهای بینالمللی مانند سی ان ان، بی بی سی و الجزیره توزیع میشوند. این رسانهها تفکر مخصوص به خود را دارند و بیطرف نیستند. مساله اصلی در اینجاست که مسلمانان برای دستیابی به اخبارشان وابسته به دیگران و حتی دشمنانشان هستند و برای این موضوع باید فکری کنیم. امیدوارم با تشکیل اتحادیه مطبوعات جهان اسلام، همکاری مطبوعاتی میان رسانههای مسلمان تسهیل شود و سیستم انتشار اخبار و اطلاعات را میان کشورهای اسلامی، میان روزنامهنگاران مسلمان و میان نشریات مسلمانان به صورت کامل تغییر پیدا کند.
شما اولویتهای اتحادیه و رسانههای جهان اسلام با توجه به حساسیتهای مقطع کنونی جهان اسلام را چه میدانید؟
اولویتهای متعددی وجود دارد که مهمترین آنها تقویت اتحاد و انسجام جهان اسلام است. اصلیترین پوشش رسانههای خارجی و برنامهریزی غربیها، ایجاد درگیری میان مسلمانان و مصادره دستاورهای انقلابهاست؛ البته اگر بشود نام برخی از آنها را انقلاب گذاشت. سعی رسانههای غربی در این است که به جای آن که جهان اسلام را نیروی مخالفی مقابل آمریکا و اسرائیل معرفی کند، نزاع و دشمنی میان مسلمانان را با نفوذ در میان آنها تشدید کند. این نزاع گاه در داخل یک کشور و گاه بین کشورها و گاه میان قومیتهای مسلمان، اعراب، کُرد، فارس و تُرک رخ میدهد.
نتیجه مساله فوق این خواهد بود که توجه ما از اصلیترین پروژه استعماری که بحث اسرائیل است، منحرف خواهد شد و دشمنان اسرائیل به جای درگیری با او باهم درگیر میشوند.
موافقید که در مواجهه با رسانههای غرب، باید از همان روشها و تکنیکهای آنها برای مقابله استفاده کرد؟
هم از تکنیکهای آنها میتوانیم استفاده کنیم، هم از تکنیکهای جدید، اما اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم، نمیتوانیم به همان پوششی که آنها برخوردارند، برسیم. ما در حال دفاع از خود هستیم، ولی آنها دهههای متمادی است که قدرت استعماری بودهاند. در نتیجه چون ماهیت کاریمان متفاوت است، برخی از تکنیکهای ما هم باید متفاوت باشد که خواهد بود.
بحث اصلی این است که رسانههای مسلمان چطور با همدیگر همکاری کنند تا بتوانند به خوبی از منابعشان استفاده کنند. زمانی که از منابع و ذخایرمان به خوبی استفاده کنیم، خواهیم توانست عقاید و نظرهایمان را به تمام دنیا عرضه کنیم.
من به شخصه معتقدم هرچند نمیتوانیم به همان حجم پوشش رسانههای غربی دست یابیم، اما باید بگذاریم تمام دنیا به دیدگاهمان دسترسی داشته باشند. ما باید موازنه را تغییر دهیم. در آن صورت، یک خبر را تنها از یک منظر نخواهیم داشت، بلکه از دیدگاههای مختلفی آن خبر وجود خواهد داشت که یکی از آنها خبری خواهد بود که ما تهیه کردهایم و در مرحله اول، این مساله رضایتبخش خواهد بود.
نقش بخش سایبری به طور کلی و رسانههای وابسته به حزبالله در این زمینه چه میتواند باشد؟
رسانههای سایبری اهمیت بسزایی در این جریان دارند، اما ما هنوز در ابتدای راه هستیم. مساله اصلی این است که باید کیفیت کارمان را بالاتر از الان ببریم. باید اخبار بهتری تولید کنیم تا بتوانیم با مخاطب بیشتری ارتباط برقرار کنیم. باید به مخاطبمان اخبار صحیح بدهیم و اعتماد آنها را جلب کنیم. مسیر طولانیای است، اما آن را شروع کردهایم.
نظر شما