اهتمام ویژه مسئولان برای اتمام روند احداث ساختمان دانشگاه پیام نور در اسلامشهر

سید محمدرضا پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، همکاری شهرداری اسلامشهر را برای تکمیل این ساختمان ضروری دانست و افزود: ساختمان دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر در زمینی به مساحت دو هکتار در منطقه عدل آباد آغاز شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه طی 9 ماه آینده به اتمام می رسد.

این مسئول، تعداد رشته های مقطع کارشناسی را 27 رشته و گرایش عنوان کرد و یادآور شد: در این واحد بیش از چهار هزار نفر درحال تحصیل هستند.

پناهی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد برای دو رشته حقوق و علوم سیاسی نیز درخواست مجوز شده است.