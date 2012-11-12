۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

پناهی به مهر خبر داد:

اهتمام ویژه مسئولان برای اتمام روند احداث ساختمان دانشگاه پیام نور در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر گفت: همزمان با عید سعید غدیر کلنگ احداث ساختمان دانشگاه پیام نور زده شد و اولویت اتمام این پروژه است.

سید محمدرضا پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، همکاری شهرداری اسلامشهر را برای تکمیل این ساختمان ضروری دانست و افزود: ساختمان دانشگاه پیام نور واحد اسلامشهر در زمینی به مساحت دو هکتار در منطقه عدل آباد آغاز شده است.

وی افزود: فاز اول این پروژه طی 9 ماه آینده به اتمام می رسد.

این مسئول، تعداد رشته های مقطع کارشناسی را  27 رشته و گرایش عنوان کرد و یادآور شد: در این واحد بیش از چهار هزار نفر درحال تحصیل هستند.

پناهی ادامه داد: در مقطع کارشناسی ارشد برای دو رشته حقوق و علوم سیاسی نیز درخواست مجوز شده است.

