قتل زن جوان به خاطر توهم خیانت

به گزارش خبرنگار مهر، اردیبهشت ماه سال گذشته ماموران پلیس آگاهی شهرستان داراب در جریان قتل زن جوانی قرار گرفتند. تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند مقتول به نام نسرین نیمه های شب در حالی که خواب بوده با ضربه های کارد به قتل رسیده است.

در ادامه تحقیقات ماموران به بازجویی از همسر مقتول پرداخته که او اظهار داشت: من دیشب سر کار بودم صبح که به خانه آمدم با جسد همسرم در حالی که با ضربه های چاقو به قتل رسیده بود روبرو شدم.

بررسی صحنه جنایت نشان داد قاتل بدون هیچ مقاومتی وارد خانه شده و پس از کشتن زن جوان بدون اینکه سرقتی انجام دهد ازآنجا متواری شده بود. این موضوع احتما ل قتل از سوی قاتلی آشنا را مطرح کرد.

با انجام تحقیقات محلی و گسترده کاراگاهان دریافتند برادر شوهر مقتول با وی اختلاف شدیدی داشته و چند بار نسرین را تهدید کرده بود. با کشف این سرنخ مرد جوان به نام احمد دستگیر و تحت بازجویی های پلیسی قرار گرفت.

وی در ابتدا منکر هرگونه اطلاعی از ماجرا شد اما درادامه لب به اعتراف گشود و جزئیات قتل نسرین را تشریح کرد.

در ادامه پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم دادگاه کیفری استان فارس فرستاده شد. در جلسه دادگاه اولیای دم برای قاتل دخترشان تقاضای قصاص کردند سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: فکرمی کردم مقتول به برادرم خیانت می کند و این موضوع آزارم می داد برای اینکه آبروی برادرم نرود شبانه وارد خانه اش شدم و همسرش را با ضربه های کارد کشتم.

قضات دادگاه کیفری پس از بررسی اظهارات متهم وارد شور شده و احمد را به قصاص محکوم کردند.

هم اکنون پرونده با اعتراض متهم به دیوان عالی کشور فرستاده شده است.