۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۲

حجت الاسلام نعمت اللهی:

همایش بزرگ مبلغان محرم در قزوین برگزار می شود

قزوین- خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: در آستانه محرم1434 هجری همایش بزرگ روحانیون و مبلغان در قزوین برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‌الاسلام علی نعمت ‌اللهی در این باره اظهارداشت: در آستانه ماه محرم همایش بزرگ روحانیون و مبلغان روز سه‌شنبه 23 آبان ماه جاری در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار می‌شود.

نعمت‌اللهی با بیان اینکه همایش بزرگ روحانیون با هدف توجیه آنان در ایام محرم و صفر برپا می‌ شود گفت: در این همایش یکی از
معاونین قوه قضائیه و نماینده ولی‌ فقیه در استان قزوین سخنرانی خواهند کرد و راهکارها و نحوه ترویج دین اسلام را برای روحانیون و مبلغان دینی بیان می ‌کنند.
 
این مسئول فرهنگی یادآورشد: مبلغان روحانی که در آستانه ماه محرم و صفر به مناطق مختلف استان قزوین از جمله روستاها و بخش‌ها اعزام می‌شوند، در این همایش مبلغین با مهمترین موضوعات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در تبلیغ دینی آشنا می شوند.
 
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: روحانیون مبلغ برای ترویج مبانی دین اسلام از ماه محرم و صفر بهترین استفاده را باید ببرند و در این راستا برای نهادینه کردن فرهنگ عاشورا در جامعه تلاش کرده و اقشار مختلف جامعه را با این فرهنگ آشنا کنند.
 
وی گفت: روحانیون باید در ایام ماه محرم در مسیر آگاهی ‌رسانی و بصیرت ‌دهی به مردم گام بردارند و آنان را با مسائل فرهنگی،
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روز آشنا کنند.
 
کد مطلب 1741431

