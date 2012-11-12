به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زنجیره ای یکشنبه شب در نوزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی علل و عوامل جرائم مالی و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع جرم در ارومیه، افزود: خلاء ناشی از نبود خودروی استاندارد جهت استفاده در امر اعزام و بدرقه زندانیان در سال های گذشته یکی از اصلی ترین دغدغه های سازمان زندان های کشور بوده است .

وی اضافه کرد: این خلاء با برنامه ریزی های سازمان زندان ها و اداره کل زندان های آذربایجان غربی و با استفاده از ظرفیت های موجود در حال بر طرف شدن است .

زنجیره ای اظهارداشت: در حال حاضر، خودرویی مناسب و مطمئن برای بدرقه زندانیان طراحی شده که ضمن امنیت بیشتر، جای مناسبی برای زندانی و مامورین بدرقه داشته و از سیستم سرمایش و گرمایشی و دوربین مداربسته برخوردار است .

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان های کشور با اشاره به برگزاری جلسه ای با مدیران کارخانه تولید کننده این خودرو در ارومیه افزود: در صدد هستیم با همکاری این کارخانه، در راستای ارتقای این خودرو، در آینده، مدل های اتوبوسی، مینی بوسی، ون و سواری این خودرو نیز طراحی و تولید شود .

زنجیره ای تاکید کرد: این خوردو برای نخستین بار وارد ناوگان حمل ونقل سازمان زندان های کشور می شود .

تشکیل مجامع پیشگیری از وقوع جرم در کشور باهدف کاهش جرم نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این نشست گفت: تشکیل مجامع پیشگیری از وقوع جرم در کشور گامی مثبت در کاهش جرم نیروهای مسلح بوده است .

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی افزود: این مجامع در 13 سال گذشته توانسته است تاثیر بسیار زیادی را در کاهش جرم نیروهای مسلح در کشور داشته است .

وی اضافه کرد: در حال حاضر سالانه یک جلسه در این زمینه در استان های کشور برگزار می‌شود .

حجت الاسلام بهرامی اظهار داشت: با راه اندازی این مجمع، تعداد زندانیان جرایم مالی نیروهای مسلح 10 برابر کاهش یافته است .

وی سازمان قضایی نیروهای مسلح را عاملی مهم در حفاظت از سلامت رفتار و عملکرد نیروهای مسلح دانست و اضافه کرد: باید روح و روان کارکنان نیروهای مسلح را از پلیدی ها و تخلفات حفظ کنیم تا این نیروها از آسیب‌های اجتماعی در امان باشند .

حجت الاسلام بهرامی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته، میزان جرایم نیروهای مسلح روز به روز کاهش یابد .

برگزاری دوره آموزشی برای 15 هزار نفر روز

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان غربی گفت: 15 هزار نفر روز آموزش پیشگیری از جرم نیروهای مسلح در آذربایجان‌غربی برگزار شده است .

موسی صمیمی افزود: برگزاری این کلاس ها، گامی موثر در آگاه سازی در خصوص جرایم نیروهای مسلح به شمار می رود .

وی اضافه کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح علاوه بر برخورد با متخلفان، پیشگیری از جرایم کیفری و رسیدگی به جرایم و همچنین آگاه سازی موثر را نیز در دستور کار خود دارد .

صمیمی از کاهش 40 درصدی وقوع جرایم در نیروهای مسلح آذربایجان غربی خبر داد و اظهار کرد: این میزان کاهش در پنج سال اخیر به دست آمده که در خور توجه است .