به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی زنجیره ای یکشنبه شب در نوزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی علل و عوامل جرائم مالی و ارائه راهکارهای موثر برای پیشگیری از وقوع جرم در ارومیه، افزود: خلاء ناشی از نبود خودروی استاندارد جهت استفاده در امر اعزام و بدرقه زندانیان در سال های گذشته یکی از اصلی ترین دغدغه های سازمان زندان های کشور بوده است.
وی اضافه کرد: این خلاء با برنامه ریزی های سازمان زندان ها و اداره کل زندان های آذربایجان غربی و با استفاده از ظرفیت های موجود در حال بر طرف شدن است.
زنجیره ای اظهارداشت: در حال حاضر، خودرویی مناسب و مطمئن برای بدرقه زندانیان طراحی شده که ضمن امنیت بیشتر، جای مناسبی برای زندانی و مامورین بدرقه داشته و از سیستم سرمایش و گرمایشی و دوربین مداربسته برخوردار است.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان های کشور با اشاره به برگزاری جلسه ای با مدیران کارخانه تولید کننده این خودرو در ارومیه افزود: در صدد هستیم با همکاری این کارخانه، در راستای ارتقای این خودرو، در آینده، مدل های اتوبوسی، مینی بوسی، ون و سواری این خودرو نیز طراحی و تولید شود.
زنجیره ای تاکید کرد: این خوردو برای نخستین بار وارد ناوگان حمل ونقل سازمان زندان های کشور می شود.
تشکیل مجامع پیشگیری از وقوع جرم در کشور باهدف کاهش جرم نیروهای مسلح
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این نشست گفت: تشکیل مجامع پیشگیری از وقوع جرم در کشور گامی مثبت در کاهش جرم نیروهای مسلح بوده است.
حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی افزود: این مجامع در 13 سال گذشته توانسته است تاثیر بسیار زیادی را در کاهش جرم نیروهای مسلح در کشور داشته است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر سالانه یک جلسه در این زمینه در استان های کشور برگزار میشود.
حجت الاسلام بهرامی اظهار داشت: با راه اندازی این مجمع، تعداد زندانیان جرایم مالی نیروهای مسلح 10 برابر کاهش یافته است.
وی سازمان قضایی نیروهای مسلح را عاملی مهم در حفاظت از سلامت رفتار و عملکرد نیروهای مسلح دانست و اضافه کرد: باید روح و روان کارکنان نیروهای مسلح را از پلیدی ها و تخلفات حفظ کنیم تا این نیروها از آسیبهای اجتماعی در امان باشند.
حجت الاسلام بهرامی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی های صورت گرفته، میزان جرایم نیروهای مسلح روز به روز کاهش یابد.
برگزاری دوره آموزشی برای 15 هزار نفر روز
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان غربی گفت: 15 هزار نفر روز آموزش پیشگیری از جرم نیروهای مسلح در آذربایجانغربی برگزار شده است.
موسی صمیمی افزود: برگزاری این کلاس ها، گامی موثر در آگاه سازی در خصوص جرایم نیروهای مسلح به شمار می رود.
وی اضافه کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح علاوه بر برخورد با متخلفان، پیشگیری از جرایم کیفری و رسیدگی به جرایم و همچنین آگاه سازی موثر را نیز در دستور کار خود دارد.
صمیمی از کاهش 40 درصدی وقوع جرایم در نیروهای مسلح آذربایجان غربی خبر داد و اظهار کرد: این میزان کاهش در پنج سال اخیر به دست آمده که در خور توجه است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح آذربایجان غربی با تاکید بر همراهی و مشارکت نیروهای مسلح استان در راستای برگزاری چنین همایش هایی افزود: باید در این خصوص توجه ویژه ای داشته باشیم چراکه این نوع همایش ها، راهکارهای مقابله با جرایم را به خوبی آشکار می کنند.
