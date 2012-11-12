  1. سیاست
۲۲ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۴

صالحی:

حقوق بشر درپی استفاده ابزاری و سیاسی از مسیر واقعی خارج شده است

حقوق بشر درپی استفاده ابزاری و سیاسی از مسیر واقعی خارج شده است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: استفاده غلط از ابزار حقوق بشر برای اهداف سیاسی باعث خروج حقوق بشر از مسیر واقعی خود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم افتتاحیه دومین همایش بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها خطاب به حاضران گفت: این اجتماع در مقطعی از زمان صورت می پذیرد که جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال جاری محل اجتماع بزرگ رهبران ، روسای کشورها و نخبگان سیاسی 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد بود.

وی افزود: در این اجتماع سران جنبش تصمیمات بسیار ارزشمندی را در حوزه های مختلف از جمله در حوزه حقوق بشر و صیانت از کرامت بشری اتخاذ کردند که در بیانیه پایانی این اجلاس متجلی شده است. در این بیانیه کشورهای عضو اجلاس عدم تعهد با یادآوری تعهدات و اعتقادات قبلی جنبش در رعایت مقررات حقوق بشر بر ضرورت احترام به اعتقادات، باورها ، فرهنگ ها ، مقدسات ملل و اقوام مختلف تاکید کردند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: اعضای جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست سران در تهران در ماده 4 بیانیه پایانی اجلاس بر این نکته تاکید کردند که مسائل حقوق بشری باید بر اساس همکاری و رویکردی سازنده ، غیر تقابلی ، غیر گزینشی ، عادلانه، منصفانه ، مبتنی بر بی طرفی، عینی و به دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرد.

به گفته سیاسی حجم بالای اسناد بین المللی و میزان قابل توجه تاثیرات جامعه بین الملل بر لزوم احترام به باورها و فرهنگ های مختلف بشری به عنوان مصداقی از مصادیق میراث مشترک بشریت در حالی است که جامعه بشری در سالهای اخیر شاهد هجمه و توهین های آشکار به باورها و ادیان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در این میان جمعیت میلیاردی مسلمانان بیشترین هجمه ها و توهین را علیه مقدسات خود تحمل کرده اند.

صالحی ادامه داد: بدون تردید موضوع اهانت به باورهای جهان بشری بر اساس مبانی حقوق بین الملل به عنوان نقض آشکار حقوق بنیادین بشری محسوب شده و از طرف دیگر به دلیل دارا بودن جنبه های تهییجی خود به عنوان عوامل متشکله جرایم و خشونت های دیگر نیز تلقی می شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این میزان از توهین و هجوم به باورهای مسلمانان در حالی است که بر اساس آموزه های آسمانی دین اسلام تمام ادیان و اعتقادات بشری دارای احترام و ارزش بوده و هیچ فرد یا گروهی حق تخطئه و بی حرمتی به اعتقادات دیگران حتی اعتقادات نادرستشان را دارا نیست.

وی بیان کرد: با سیر در منابع ادبی ، عرفانی و مذهبی فرهنگ های مختلف در می یابیم که دعوت به برابری ، برادری، محبت و انسان دوستی و پرهیز از جنگ، تبعیض، خشونت و تعصب از اصول اولیه اندیشه های همه فرهنگ های کهن بوده و به همین دلیل نیز حقوق بشر بازتاب عالی ترین آرمان های بشری و تمامیت آن است.

صالحی ادامه داد: بر این اساس و با عنایت مفاهیم عالیه حقوق بشر ارزش ها و هنجارهای مزبور نمی توانند به عنوان وامدار حقوق وضعی تنزل مرتبه یابند.

وی گفت: همچنین حقوق بشر مطمئنا نمی تواند به هنگام تدوین ، اجرا ، ترویج و حمایت تنها مایملک شخصی بخش کوچکی از جامعه بین الملل تلقی شود بلکه می بایست مورد پذیرش همگان قرار گرفته و به یک گفتمان برای همه کشورها و ملت ها تبدیل شود. گفتمانی که در آن همه از حقوق مساوی برای مشارکت و حمایت از جهانشمول نمودن مقررات بشری و شناسایی جهانی آن برخوردار باشند.

صالحی تصریح کرد: بی تردید تمام ملت ها و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون همزمان ضمن تاکید بر مختصات و ویژگی های مربوط به خود و با رعایت ارزش های فرهنگی و مذهبی خویش بر مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم هستند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: شناسایی تکثر و تنوع فرهنگ ها و قومیت ها که در قرآن کریم نیز به صراحت مورد تایید قرار گرفته است در جهت ارتقای وضعیت انسان هاو نه در جهت ایجاد سد و مانع در مقابل آنها است.

وی همچنین گفت: مشارکت دادن فرهنگ های مختلف در هنجارسازی جهانی حقوق بشری بی تردید زمینه های حضور موثر ملت ها را در همکاری های بین المللی حقوق بشری مهیا می کند و بر همین منوال مشروعیت و پذیرش جهانی هنجارهای جدید را وسعت می بخشد.

صالحی بیان کرد: این مشارکت از یک سو در ابعاد مفهومی جهانشمولی حقوق بشر را ارتقا می بخشد و از طریق به کارگیری عقل جمعی بخش وسعیتری از بشریت محتوای آن را غنی تر می سازد.

وی گفت: در ابعاد علمی نیز بهره گیری از منابع غنی فرهنگ های مختلف می تواند در بومی سازی مفاهیم مدرن حقوق بشری در جوامع مختلف بسیار تاثیرگذار باشد و زمینه های پذیرش این مفاهیم را در فرهنگ های متنوع تسهیل کند.

صالحی اظهار امیدواری کرد شرایط و اوضاع جهانی که در آن حقوق بشر از شعار به شعور راه یافته و کرامت بشری از مرحله کلام به مرتبه مرام نائل گردد راهبرد همیشگی فعالان واقعی حقوق بشر بوده است.

وزیر خارجه ادامه داد: در این راستا جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تعالیم آسمانی اسلام و ارزش های فرهنگی ایران و اهداف متعالی جنبش عدم تعهد تمام مساعی خود را برای گسترش دامنه فعالیت این جنبش و رسیدن به اهداف مترقیانی حقوق بشری به کار بسته و از ابتکارات و پیشنهادهای متفکرین و صاحبان اندیشه به گرمی استقبال کنند.

صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد: مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی به عنوان تنها نهاد حقوق بشری وابسته به جنبش عدم تعهد با تداوم فعالیت های علمی و برگزاری هم اندیشی هایی نظیر این همایش فضای مناسبی را برای گفتمان بین فرهنگی حقوق بشری در ابعاد جهانی فراهم و راهکارهای اجرایی برای مشارکت فرهنگ ها در ارتقای حقوق بشر در سطوح مفهومی، علمی به حامیان دوستدار واقعی کرامت انسانی و حقوق بشر عرضه کنند.

صالحی خاطر نشان کرد: ابهاماتی که در کنار حقوق بشر است و استفاده غلط از ابزار حقوق بشر برای اهداف سیاسی باعث خروج حقوق بشر از مسیر واقعی خود شده است.

کد مطلب 1741435

