حقوق بشر درپی استفاده ابزاری و سیاسی از مسیر واقعی خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم افتتاحیه دومین همایش بین المللی حقوق بشر و فرهنگ ها خطاب به حاضران گفت: این اجتماع در مقطعی از زمان صورت می پذیرد که جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه سال جاری محل اجتماع بزرگ رهبران ، روسای کشورها و نخبگان سیاسی 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد بود.

وی افزود: در این اجتماع سران جنبش تصمیمات بسیار ارزشمندی را در حوزه های مختلف از جمله در حوزه حقوق بشر و صیانت از کرامت بشری اتخاذ کردند که در بیانیه پایانی این اجلاس متجلی شده است. در این بیانیه کشورهای عضو اجلاس عدم تعهد با یادآوری تعهدات و اعتقادات قبلی جنبش در رعایت مقررات حقوق بشر بر ضرورت احترام به اعتقادات، باورها ، فرهنگ ها ، مقدسات ملل و اقوام مختلف تاکید کردند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: اعضای جنبش عدم تعهد در شانزدهمین نشست سران در تهران در ماده 4 بیانیه پایانی اجلاس بر این نکته تاکید کردند که مسائل حقوق بشری باید بر اساس همکاری و رویکردی سازنده ، غیر تقابلی ، غیر گزینشی ، عادلانه، منصفانه ، مبتنی بر بی طرفی، عینی و به دور از ملاحظات سیاسی مد نظر قرار گیرد.

به گفته سیاسی حجم بالای اسناد بین المللی و میزان قابل توجه تاثیرات جامعه بین الملل بر لزوم احترام به باورها و فرهنگ های مختلف بشری به عنوان مصداقی از مصادیق میراث مشترک بشریت در حالی است که جامعه بشری در سالهای اخیر شاهد هجمه و توهین های آشکار به باورها و ادیان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در این میان جمعیت میلیاردی مسلمانان بیشترین هجمه ها و توهین را علیه مقدسات خود تحمل کرده اند.

صالحی ادامه داد: بدون تردید موضوع اهانت به باورهای جهان بشری بر اساس مبانی حقوق بین الملل به عنوان نقض آشکار حقوق بنیادین بشری محسوب شده و از طرف دیگر به دلیل دارا بودن جنبه های تهییجی خود به عنوان عوامل متشکله جرایم و خشونت های دیگر نیز تلقی می شود.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: این میزان از توهین و هجوم به باورهای مسلمانان در حالی است که بر اساس آموزه های آسمانی دین اسلام تمام ادیان و اعتقادات بشری دارای احترام و ارزش بوده و هیچ فرد یا گروهی حق تخطئه و بی حرمتی به اعتقادات دیگران حتی اعتقادات نادرستشان را دارا نیست.

وی بیان کرد: با سیر در منابع ادبی ، عرفانی و مذهبی فرهنگ های مختلف در می یابیم که دعوت به برابری ، برادری، محبت و انسان دوستی و پرهیز از جنگ، تبعیض، خشونت و تعصب از اصول اولیه اندیشه های همه فرهنگ های کهن بوده و به همین دلیل نیز حقوق بشر بازتاب عالی ترین آرمان های بشری و تمامیت آن است.

صالحی ادامه داد: بر این اساس و با عنایت مفاهیم عالیه حقوق بشر ارزش ها و هنجارهای مزبور نمی توانند به عنوان وامدار حقوق وضعی تنزل مرتبه یابند.

وی گفت: همچنین حقوق بشر مطمئنا نمی تواند به هنگام تدوین ، اجرا ، ترویج و حمایت تنها مایملک شخصی بخش کوچکی از جامعه بین الملل تلقی شود بلکه می بایست مورد پذیرش همگان قرار گرفته و به یک گفتمان برای همه کشورها و ملت ها تبدیل شود. گفتمانی که در آن همه از حقوق مساوی برای مشارکت و حمایت از جهانشمول نمودن مقررات بشری و شناسایی جهانی آن برخوردار باشند.

صالحی تصریح کرد: بی تردید تمام ملت ها و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون همزمان ضمن تاکید بر مختصات و ویژگی های مربوط به خود و با رعایت ارزش های فرهنگی و مذهبی خویش بر مفهوم کلان جهانشمولی حقوق بشر سهیم هستند.

وزیر امور خارجه خاطر نشان کرد: شناسایی تکثر و تنوع فرهنگ ها و قومیت ها که در قرآن کریم نیز به صراحت مورد تایید قرار گرفته است در جهت ارتقای وضعیت انسان هاو نه در جهت ایجاد سد و مانع در مقابل آنها است.

وی همچنین گفت: مشارکت دادن فرهنگ های مختلف در هنجارسازی جهانی حقوق بشری بی تردید زمینه های حضور موثر ملت ها را در همکاری های بین المللی حقوق بشری مهیا می کند و بر همین منوال مشروعیت و پذیرش جهانی هنجارهای جدید را وسعت می بخشد.

صالحی بیان کرد: این مشارکت از یک سو در ابعاد مفهومی جهانشمولی حقوق بشر را ارتقا می بخشد و از طریق به کارگیری عقل جمعی بخش وسعیتری از بشریت محتوای آن را غنی تر می سازد.

وی گفت: در ابعاد علمی نیز بهره گیری از منابع غنی فرهنگ های مختلف می تواند در بومی سازی مفاهیم مدرن حقوق بشری در جوامع مختلف بسیار تاثیرگذار باشد و زمینه های پذیرش این مفاهیم را در فرهنگ های متنوع تسهیل کند.

صالحی اظهار امیدواری کرد شرایط و اوضاع جهانی که در آن حقوق بشر از شعار به شعور راه یافته و کرامت بشری از مرحله کلام به مرتبه مرام نائل گردد راهبرد همیشگی فعالان واقعی حقوق بشر بوده است.

وزیر خارجه ادامه داد: در این راستا جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر تعالیم آسمانی اسلام و ارزش های فرهنگی ایران و اهداف متعالی جنبش عدم تعهد تمام مساعی خود را برای گسترش دامنه فعالیت این جنبش و رسیدن به اهداف مترقیانی حقوق بشری به کار بسته و از ابتکارات و پیشنهادهای متفکرین و صاحبان اندیشه به گرمی استقبال کنند.

صالحی در پایان اظهار امیدواری کرد: مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی به عنوان تنها نهاد حقوق بشری وابسته به جنبش عدم تعهد با تداوم فعالیت های علمی و برگزاری هم اندیشی هایی نظیر این همایش فضای مناسبی را برای گفتمان بین فرهنگی حقوق بشری در ابعاد جهانی فراهم و راهکارهای اجرایی برای مشارکت فرهنگ ها در ارتقای حقوق بشر در سطوح مفهومی، علمی به حامیان دوستدار واقعی کرامت انسانی و حقوق بشر عرضه کنند.

صالحی خاطر نشان کرد: ابهاماتی که در کنار حقوق بشر است و استفاده غلط از ابزار حقوق بشر برای اهداف سیاسی باعث خروج حقوق بشر از مسیر واقعی خود شده است.